GoodData impulsa la inteligencia de datos con IA para el sector financiero

Agentes de IA integrables, conformes y auditables desbloquean la automatización confiable para bancos, aseguradoras e instituciones financieras

San Francisco, 28 de octubre de 2025.- GoodData, una empresa líder en analítica e inteligencia de datos, presentó hoy nuevas aplicaciones centradas en finanzas para su plataforma de IA componible, diseñada para abordar los desafíos más difíciles de la industria. Al combinar su AI Lake, AI Hub y AI Apps en una sola base para la inteligencia de datos empresariales, la plataforma de próxima generación ofrece a las instituciones financieras potentes herramientas para construir y desplegar agentes de IA.



Estos agentes pueden detectar e investigar fraudes en segundos con registros de auditoría en los que los reguladores pueden confiar, manteniendo las carteras en conformidad en tiempo real dentro de las directrices del sector. Esto agiliza la elaboración de informes regulatorios al compilar, verificar y presentar las divulgaciones de manera transparente, cumpliendo al mismo tiempo con los estrictos estándares de cumplimiento financiero, gobernanza y seguridad.



Diseñada específicamente para las finanzas

El sector de los servicios financieros enfrenta desafíos únicos, desde regulaciones estrictas y sistemas heredados hasta datos fragmentados y expectativas crecientes de experiencias modernas para los clientes. La plataforma en capas de GoodData está diseñada para satisfacer estas necesidades de frente:



• AI Lake: convierte datos financieros estructurados y no estructurados en una capa semántica gobernada, que fundamenta a los agentes de IA en un conocimiento preciso, conforme y consciente del contexto para una mejor toma de decisiones.



• AI Hub: ofrece orquestación y gobernanza con barandillas integradas, rutas de escalado y flujos de trabajo de cumplimiento, garantizando operaciones de IA seguras y auditables que se alinean con las regulaciones financieras.



• AI Apps: agentes, copilotos y automatizaciones integrables que mejoran las aplicaciones orientadas al cliente (como asesoramiento financiero personalizado o incorporación) y las funciones de back-office (como informes regulatorios o detección de fraude).



Beneficios para las instituciones financieras

La plataforma garantiza el cumplimiento normativo y la auditabilidad mediante una base semántica, registros de auditoría detallados y sólidos controles de cumplimiento que reducen el riesgo de caja negra y ayudan a cumplir los requisitos de transparencia.Su arquitectura escalable y multicliente permite una expansión fluida entre unidades de negocio, geografías y bases de clientes.



Diseñada para funcionar tanto con sistemas bancarios heredados como con infraestructuras modernas en la nube, es capaz de admitir modelos de lenguaje propios (LLM) y el despliegue en entornos SaaS, locales o híbridos, mientras que sus SDK y API fáciles de usar para desarrolladores aceleran el tiempo de obtención de valor para productos y servicios impulsados por IA.



"Las instituciones financieras enfrentan algunas de las normas de gobernanza de datos más estrictas del mundo, y nuestro objetivo es hacer que el cumplimiento sea más sencillo", dijo Roman Stanek, CEO de GoodData. "Esta plataforma les permite innovar con IA al mismo tiempo que garantiza transparencia, confianza y alineación regulatoria, modernizando las experiencias de los clientes y mejorando la gestión del riesgo sin compromisos".



La tecnología detrás de la IA de GoodData

En el núcleo se encuentra una pila centrada en los desarrolladores que equilibra el cumplimiento con la innovación:



• MCP Server: gestiona procesos financieros de rápido movimiento en tiempo real, mientras mantiene el control de la gobernanza.



• SDK y API: herramientas fáciles de usar (Python, React, API) que facilitan agregar agentes de IA a las aplicaciones y sistemas bancarios internos.



• Flexible por diseño: su arquitectura abierta funciona con sistemas fintech y bancarios existentes, evita la dependencia de proveedores y se adapta a los cambios en las regulaciones.



• Lista para integrarse: los copilotos, agentes y asistentes de IA pueden añadirse sin problemas a plataformas financieras, aplicaciones y paneles, con la propia marca del cliente.



Finanzas nativas en IA

GoodData está dando otro paso hacia la inteligencia de datos nativa en IA, ayudando a las instituciones financieras a ir más allá de los paneles tradicionales y los informes aislados hacia servicios autónomos impulsados por IA.



Al combinar gobernanza, escalabilidad e innovación en IA en una sola plataforma, GoodData permite a bancos, aseguradoras y gestores de activos ofrecer resultados más rápidos, construir una mayor confianza con los clientes y descubrir nuevas oportunidades de ingresos en un mundo financiero cada vez más impulsado por la inteligencia artificial.



GoodData exhibirá en Money20/20 USA (Stand #20093), del 26 al 29 de octubre.



Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma integral de inteligencia de datos nativa en IA, construida para la velocidad, la escala y la confianza. Su plataforma componible está diseñada para capacitar a cada empresa a transformar conocimientos gobernados en acción e integrarse sin problemas en cualquier entorno de datos —ya sea público, privado, local o híbrido—.



Con interfaces sin código, SDK y potentes API, GoodData respalda todo el ciclo de vida analítico, desde el modelado de datos hasta los conocimientos impulsados por IA. GoodData permite a las empresas personalizar de manera flexible, implementar rápidamente y monetizar nuevas aplicaciones y automatizaciones, todo con seguridad y gobernanza de nivel empresarial para incorporar IA en una amplia gama de productos.



GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar un cambio significativo y maximizar el valor de sus datos.



Para obtener más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.







