GUTS & LOVE; El valor del detalle y la cultura del norte

En un contexto dominado por la producción acelerada, GUTS & LOVE reivindica una manera distinta de hacer moda: un retail cuidado, casi artesanal, donde cada detalle se trabaja con intención y coherencia. Para Laura Pereira, la moda es el inicio de un ecosistema creativo donde la autenticidad manda.

Detrás de cada prenda hay una cadena de decisiones invisibles que determinan su carácter. La elección de los tejidos no responde únicamente a la estética, sino a la caída, la estructura, el tacto y la durabilidad. Cada material se selecciona con mimo, buscando equilibrio entre presencia y funcionalidad. Botones personalizados, hilos de torzal, forros estampados y acabados interiores forman parte de un lenguaje propio. No son añadidos decorativos, sino elementos que construyen identidad. Los detalles que solo percibe quien los lleva y forman parte de esa experiencia íntima que define a GUTS & LOVE.

Esta sensibilidad se percibe especialmente en las prendas superiores: blazers, chaquetas y, en especial, en abrigos, donde la estructura y el patronaje marcan la diferencia. Esa visión nace de haber crecido en el norte; cuando el clima marca el día a día, un abrigo pasa de ser tendencia a convertirse en refugio. Esa sensación es la que Laura intenta trasladar a cada pieza.

Por eso cada modelo se trabaja con especial atención: tejidos con peso y caída adecuados, construcción interna que aporta estructura sin rigidez, hombros definidos y proporciones estudiadas al milímetro. Los forros estampados y los acabados interiores completan la pieza incluso en aquello que no se ve. Esa cultura del detalle convierte cada abrigo en una prenda pensada para acompañar, no para rotar. Son piezas que se prueban, se ajustan y se vuelven a mirar hasta que la proporción es la adecuada. Porque en GUTS & LOVE el abrigo no es solo una capa exterior: es estructura, presencia y carácter.

Esta misma filosofía se traslada a Maison GUTS, más de 800 m ubicada en el corazón de Neguri, donde el retail se concibe como acompañamiento. La prenda no se impone; se descubre. La conversación y el asesoramiento forman parte de una experiencia coherente con el proceso creativo.

Frente a la velocidad, GUTS & LOVE apuesta por el cuidado. Frente a la producción masiva, por la intención. Porque el verdadero valor no está en la cantidad, sino en la forma en que una prenda se siente y perdura.

