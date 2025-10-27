El Hospes Palacio de los Patos deslumbra en Granada

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 120 invitados acompañaron la presentación del nuevo diseño interior del hotel granadino, en un evento que unió historia, arte y hospitalidad

Granada, 27 de octubre.- El Hotel Hospes Palacio de los Patos, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital granadina, ha celebrado la inauguración oficial de su nueva decoración interior, consolidándose como un referente del lujo contemporáneo y la hospitalidad con alma en Andalucía.

Más de 120 invitados del ámbito institucional, turístico, empresarial y cultural asistieron a un evento que combinó elegancia, historia y emoción. La velada contó con la presencia de la alcaldesa de Granada, D.ª Marifrán Carazo quien a su ajustada agenda institucional, quiso felicitar personalmente a la dirección de Hospes y conocer de primera mano la nueva decoración interior.

El acto contó con las intervenciones del delegado del Gobierno Andaluz, D. Antonio Granados, y del Secretario General de la Federación de Turismo Hostelería, Juan Manuel López, quienes destacaron la importancia del hotel como ejemplo de patrimonio vivo y motor turístico de la ciudad. “El Palacio de los Patos forma parte de la identidad de Granada. Con esta renovación, Hospes refuerza su compromiso con la ciudad, con la excelencia y con el arte de recibir”, destacó el delegado del Gobierno Andaluz, en su intervención.

Durante el acto, también estuvieron presentes los diseñadores Bárbara Chapartegui y Álex Briones, autores del proyecto de interiorismo, quienes presentaron a los asistentes los detalles de la nueva propuesta estética: una reinterpretación contemporánea del clasicismo andaluz, donde los materiales nobles, las texturas naturales y la luz son los auténticos protagonistas.

El resultado es un conjunto de espacios que respiran serenidad, elegancia y coherencia arquitectónica, respetando el carácter histórico del edificio —un palacio del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural— mientras integran un lenguaje de diseño actual y funcional.

“Nuestro objetivo ha sido crear un diálogo entre el pasado y el presente, entre la historia del Palacio y la mirada contemporánea de Hospes”, explicó mientras atendía a los medios Bárbara Chapartegui, quien junto a Briones apostó por una estética atemporal que refuerza el concepto de lujo tranquilo que define a la marca.

La cadena Hospes Hotels, presente en algunos de los destinos más exclusivos de España, consolida así su posición como referente del turismo de lujo sostenible y emocional, ofreciendo experiencias donde la arquitectura, la gastronomía y el bienestar se integran en una misma filosofía.

Manuel Olivares, CEO de Hospes Hotels, subrayó en su intervención la importancia del proyecto como símbolo de renovación: “Hospes Palacio de los Patos es una expresión perfecta de lo que somos: una compañía que cree en el valor de la belleza, la autenticidad y el respeto por la historia. Esta inauguración marca una nueva etapa para Hospes y para Granada.”

Daniel Navarro, Director del Hospes Palacio de los Patos, agradeció la asistencia y quiso destacar la implicación de todo el equipo y la acogida entusiasta de los invitados, que disfrutaron de una velada inolvidable en torno a la historia y la belleza del Palacio.

Tras los discursos, los asistentes disfrutaron de un cóctel degustación en los espectaculares jardines con los que cuenta el Palacio, donde la gastronomía, la música en directo y la atmósfera del edificio crearon una experiencia envolvente y sofisticada. Las luces cálidas del jardín histórico y los nuevos espacios interiores se convirtieron en el mejor escenario para celebrar esta nueva etapa del emblemático Palacio de los Patos Granadino, que es uno de los símbolos de la ciudad.

El Hospes Palacio de los Patos, ubicado en pleno corazón de Granada (C/ Solarillo de Gracia, 1), ofrece una estancia que combina historia, bienestar y diseño, reafirmando su posición como uno de los hoteles más singulares del sur de Europa.

La inauguración se vivió como una noche para recordar, en la que Granada volvió a brillar con la luz de uno de sus edificios más admirados y emblemáticos. El hotel abre así un nuevo capítulo de su historia, reafirmando su compromiso con una hospitalidad que combina arte, historia y emoción para seguir inspirando a viajeros de todo el mundo.

SOBRE HOSPES PALACIO DE LOS PATOS

El Hotel Hospes Palacio de los Patos, ubicado en un palacio del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural, forma parte de la cadena Hospes Hotels. Su filosofía combina la autenticidad arquitectónica con el confort contemporáneo, ofreciendo experiencias únicas en destinos emblemáticos de España. Más información en www.hospes.com/es/palacio-patos.

