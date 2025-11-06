Humix protege parkings, naves y comunidades de la humedad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de noviembre de 2025.- Humix presenta su nueva tecnología para eliminar la humedad en parkings, naves y grandes espacios sin necesidad de obras.

Suelos mojados, muros manchados y olor a humedad son señales comunes en parkings, garajes y sótanos de toda España. Estos espacios, en contacto directo con el terreno, sufren especialmente los efectos de la humedad por capilaridad, un problema que deteriora las instalaciones y reduce su valor con el paso del tiempo. Humix ha desarrollado una solución definitiva y sin obras: un dispositivo de alta capacidad capaz de eliminar la humedad en grandes superficies, desde garajes comunitarios hasta naves industriales, centros logísticos, edificios públicos o comunidades de vecinos.

Una solución potente, silenciosa y sin interrupciones

El nuevo sistema de Humix actúa desde el interior de los muros, bloqueando el ascenso del agua subterránea y favoreciendo su secado natural. Su instalación es rápida, limpia y sin necesidad de obras, por lo que no interfiere en el uso diario del espacio. Una vez en funcionamiento, el equipo trabaja de forma continua, sin ruidos ni mantenimiento, reduciendo los niveles de humedad y evitando la aparición de moho, manchas o malos olores.

Gracias a su gran alcance, este dispositivo es ideal para comunidades de propietarios, garajes compartidos e infraestructuras de gran superficie, permitiendo mantener los espacios seguros, secos y en perfecto estado durante todo el año.

Tecnología sostenible que cuida el espacio y la inversión

La propuesta de Humix combina innovación tecnológica y compromiso ambiental, ofreciendo una alternativa de bajo consumo energético y sin productos químicos. Con resultados comprobables en edificios públicos y espacios privados, la empresa se consolida como líder en la eliminación de la humedad por capilaridad en España.

Ya sean garajes, sótanos, parkings, naves o comunidades de vecinos, Humix ofrece una solución duradera, sin obras y con garantía, para quienes buscan olvidarse definitivamente de la humedad.



