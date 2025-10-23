HVR Energy recibe 7 millones de euros del ICO para financiar 20 hidrolineras en la red TEN-T

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2025.-

La operación se enmarca en el programa europeo de descarbonización del transporte CEF-AFIF, del que el proyecto ha recibido una subvención de 4,2 millones de euros gracias al apoyo del ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha otorgado una financiación de hasta 7 millones de euros a favor de Hidrógeno Verde Renovable S.L. (HVR), en el marco del programa europeo CEF-AFIF (Connecting Europe Facility – Alternative Fuels Infrastructure Facility), gestionado por la Comisión Europea a través de CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).



Esta financiación se destinará al proyecto ACTIVA de HVR, que contempla la instalación de 20 hidrolineras de hidrógeno verde en la red TEN-T, en estaciones de servicio existentes y se ofrecerán en régimen de alquiler todo incluido a empresas especializadas, facilitando el acceso al hidrógeno renovable sin inversión directa por los operadores. La operación cubrirá parte de la inversión y se complementa con una subvención europea de 4,2M€ concedida en el marco del programa CEF AFIF, con apoyo de ICO como Implementing Partner de la Comisión Europea.



Proyecto estratégico y sostenible con apoyo ICO

HVR, participada mayoritariamente por Langur Holding Corporation S.L., impulsa la movilidad sostenible mediante el desarrollo de una red de hidrolineras accesibles y eficientes. En marzo de 2023, puso en marcha en Coslada (Madrid) su primera planta de generación, almacenamiento y suministro de hidrógeno verde, demostrando capacidad técnica y compromiso con la transición energética.



Con ACTIVA, HVR facilita el acceso al hidrógeno renovable con soluciones modulares y escalables, alineadas con los objetivos climáticos de la UE. Este proyecto prevé la instalación de hidrolineras con capacidad de dispensación de 1 t/día de hidrógeno a 350/700bar, en solo 20m y con 15kW instalados. Han mostrado interés BMW, TOYOTA, EXOLUM, Q8, MOEVE, REPSOL,CNH2 y WOLFTANK .



La iniciativa reducirá las barreras de entrada al hidrógeno en transporte, fomentando la descarbonización y contribuirá a los objetivos del Reglamento AFIR.



Programa CEF AFIF: impulso europeo a los combustibles alternativos

El programa CEF AFIF, de la Comisión Europea, acelera el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos en el transporte europeo mediante financiación blending, combinando subvenciones europeas con financiación reembolsable de entidades acreditadas como el ICO. Entre 2019 y 2027, el programa apoya proyectos de electricidad, hidrógeno y otros combustibles sostenibles en puertos, aeropuertos y redes de transporte terrestre, contribuyendo a la descarbonización de la movilidad en la red TEN-T.



ICO: impulso estratégico a la movilidad sostenible en Europa

Desde 2020, como Implementing Partner, el ICO canaliza fondos europeos del programa CEF AFIF, para desplegar infraestructuras de combustibles alternativos en España. En la primera convocatoria (2019–2024), el ICO financió 202M€ en 14 proyectos, impulsando más de 5.800 puntos de recarga eléctrica, así como gasolineras, hidrogeneras e infraestructuras de producción de hidrógeno para el transporte.



En la convocatoria vigente de CEF AFIF (2024–2027), que cuenta con un presupuesto europeo de 1.000M€, el ICO ha aprobado 14 proyectos por un importe total de 187M€. Entre ellos, el de HVR Energy, reforzando su compromiso con la descarbonización del transporte y el despliegue de infraestructuras sostenibles en la red TEN-T.



Con esta operación, el ICO reafirma su compromiso con infraestructuras sostenibles y la transición energética en el transporte por carretera.







Contacto

Nombre contacto: Laura Alcol

Descripción contacto: HVR Energy

Teléfono de contacto: 638802932



