El líder de Black Star Petroleum ha pasado de dirigir estructuras financieras globales a encabezar una transformación que redefine el futuro del sector energético europeo: un modelo en el que la sostenibilidad se convierte en el núcleo de la estrategia empresarial

Madrid, 24 de octubre.- Con una sólida trayectoria en el mundo financiero y energético, Ignacio Purcell Mena ha sabido combinar visión económica, disciplina estratégica y compromiso ambiental para transformar el rumbo de Black Star Petroleum.



Su experiencia en estructuras de lobby financiero internacional y su paso por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) marcaron el inicio de una carrera enfocada en detectar oportunidades de crecimiento sostenible dentro de los mercados más competitivos del mundo.



Gracias a esa formación híbrida —entre la economía, la innovación y la ingeniería energética—, Purcell Mena se ha posicionado como uno de los líderes de implementar la transición verde en Europa, liderando la transformación de una empresa tradicional de hidrocarburos hacia un ecosistema energético diversificado, limpio y tecnológicamente avanzado.



Una visión que une rentabilidad e innovación verde

Al frente de Black Star Petroleum, Purcell Mena ha convertido la sostenibilidad en una ventaja competitiva. La compañía ha reforzado su inversión en I+D+i, con especial atención a proyectos de hidrógeno verde, biocombustibles y movilidad eléctrica, logrando un equilibrio entre rentabilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental.



Esta estrategia ha impulsado la expansión internacional de la empresa, con operaciones que se extienden desde Europa hasta Asia y América Latina, y ha situado a Black Star Petroleum entre las corporaciones pioneras en la transición hacia una economía baja en carbono.



"El verdadero liderazgo consiste en anticipar el futuro y construirlo con responsabilidad. La energía sostenible no es una tendencia: es una obligación moral y empresarial", afirma Ignacio Purcell Mena.



El liderazgo del futuro: resiliencia y propósito

Purcell Mena representa una nueva generación de empresarios que entienden la sostenibilidad como motor de innovación. Su enfoque se caracteriza por la resiliencia silenciosa y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin perder coherencia estratégica.



En un contexto global de transformación energética, Ignacio Purcell Mena ha demostrado que la evolución no se mide solo en cifras, sino en impacto, legado y visión de futuro.



Su liderazgo, basado en la innovación responsable y la sostenibilidad como pilar de crecimiento, está marcando el camino hacia un nuevo paradigma energético internacional.







