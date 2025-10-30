IMOU reafirma su compromiso con la sostenibilidad: tecnología que cuida del planeta y del hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía destaca la sostenibilidad como uno de los valores más importantes en el diseño de sus soluciones inteligentes. CL2B y CE2P representan cómo IMOU combina innovación tecnológica y responsabilidad ambiental

Madrid, 30 de octubre.- IMOU, líder en soluciones inteligentes para el hogar, considera que la innovación tecnológica debe ir de la mano de la responsabilidad ambiental. La bombilla inteligente CL2B y el enchufe inteligente CE2P son un ejemplo de cómo la marca integra eficiencia energética y diseño inteligente para reducir la huella de carbono sin sacrificar funcionalidad ni eficiencia.



CL2B: iluminación inteligente para un hogar más sostenible

La bombilla inteligente LED CL2B es la opción ideal para convertir cada espacio en un entorno inmersivo y dinámico. Este producto redefine la personalización lumínica y el control avanzado con una potencia de 9W y luminosidad de 806 lúmenes. Además, ofrece toda la gama de colores RGBW y permite ajustar la temperatura de color de 2700K a 6500K, creando ambientes únicos para cada momento del día.



Gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth y su compatibilidad con el protocolo Matter, permite un control total desde la aplicación IMOU Life o mediante asistentes de voz como Alexa y Google Assistant. Los usuarios pueden personalizar escenas, programar encendidos y apagados, o regular intensidad y color tanto localmente como de forma remota.



Esta función de control remoto no solo aporta comodidad, sino también eficiencia: si el usuario se marcha de vacaciones o pasa el día entero fuera de casa y se deja una luz encendida, puede apagarla al instante desde la aplicación, evitando consumos innecesarios y contribuyendo así a un uso más sostenible de la energía. Además, su diseño eficiente y duradero, con una vida útil de hasta 15.000 horas, reduce la necesidad de mantenimiento.



CE2P: control inteligente de la energía

El enchufe inteligente CE2P (16A, 3680W), también compatible con el protocolo Matter, permite automatizar y gestionar electrodomésticos para hacerlos más inteligentes, seguros y eficientes energéticamente. Su diseño y facilidad de instalación hacen que sea muy práctico: puede instalarse en cualquier ángulo y adaptarse a distintos estilos de decoración, sin necesidad de hub, funcionando con Wi-Fi 2,4 GHz y con emparejamiento rápido mediante Bluetooth.



Con la app IMOU Life, o utilizando asistentes de voz, los usuarios pueden encender, apagar o programar cualquier dispositivo desde cualquier lugar, incluso si se han olvidado de apagar un electrodoméstico al salir de casa, lo que ayuda a optimizar el consumo energético contribuyendo a un hogar más sostenible. Además, la monitorización de este consumo de energía permite visualizar datos en tiempo real, estimar el gasto eléctrico y tomar decisiones informadas para controlarlo y reducirlo.



El CE2P también permite la programación con temporizador de electrodomésticos como calefactores, ventiladores, televisiones, máquinas de café, lámparas, etc., para un uso más inteligente, cómodo y responsable con el medio ambiente.



Además, gracias a su capacidad de integración con otros dispositivos inteligentes, el enchufe se puede interconectar con bombillas, cámaras IPC y otros aparatos del hogar, permitiendo crear escenas y rutinas personalizadas que optimizan la eficiencia y la comodidad del hogar conectado.



Integración inteligente y sostenibilidad en el hogar

Tanto la bombilla CL2B como el enchufe CE2P se integran fácilmente en cualquier hogar inteligente, ofreciendo soluciones prácticas para múltiples escenarios: desde viviendas convencionales hasta oficinas, apartamentos turísticos o espacios de coworking. La instalación es rápida y sencilla, y la gestión de los dispositivos es totalmente intuitiva, permitiendo que la sostenibilidad y la eficiencia energética sean accesibles para todos.



Estos productos no solo ofrecen comodidad y control, sino que también fomentan hábitos energéticos sostenibles. Ambos dispositivos son un paso más hacia la construcción de hogares más conscientes y ecológicos.



En palabras de George Ma, director comercial de IMOU Iberia: "Para IMOU, cada innovación tecnológica debe ayudar a las personas, pero también a reducir el impacto ambiental. CL2B y CE2P, son un paso más en ese camino, permitiendo que cada hogar sea más eficiente y sostenible con un solo gesto".



Los productos CL2B y CE2P están disponibles a través de distribuidores autorizados y en la tienda online oficial de IMOU. Para más información sobre estos dispositivos y otras soluciones inteligentes de IMOU, se puede visitar www.imou.com/es.



Sobre IMOU

IMOU, proveedor líder de soluciones y servicios inteligentes de IoT, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.



Con los cuatro principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.



Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU. Más información en www.imou.com.



