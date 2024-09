Impacto en el ahorro de la reducción de tipos de la Reserva Federal y el BCE, según Freedom24

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre

La estrategia del broker europeo para los ahorradores e inversores españoles

La Reserva Federal acaba de dar un paso importante al recortar el tipo de interés en 50 puntos básicos, una decisión más agresiva de lo que muchos esperaban. Se trata de la primera reducción de tipos desde marzo de 2020, con lo que el rango objetivo se sitúa entre el 4,75% y el 5%, frente al 5,25%-5,5% anterior, el más alto desde 2001. Este recorte se produce tras una caída constante de la inflación, que inicialmente provocó una subida de los tipos.



La audaz decisión de recortar 50 puntos básicos ha causado una cierta sorpresa entre los que esperaban sólo una reducción de 25 puntos básicos. El Presidente de la Fed, Jerome Powell, subrayó la importancia de mantener un crecimiento económico sólido al tiempo que se controla la inflación. Aunque Powell no especificó la rapidez ni el alcance de los futuros recortes, indicó que probablemente este sea el comienzo de una serie gradual de reducciones. Las proyecciones sugieren otros recortes de 50 puntos para finales de año, con otros 100 puntos más para 2025. Estas reducciones podrían llevar el tipo de interés a una horquilla de entre el 3% y el 3,25%.



Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) también ha bajado los tipos de interés para impulsar la economía. Recientemente, recortó su tipo de referencia en 25 puntos básicos, el segundo recorte de este año, situando el tipo de depósito en el 3,5%. La Presidenta del BCE, Christine Lagarde, citó como razones la menor inflación y el menor crecimiento económico en países clave como Alemania e Italia. Aunque se esperan nuevos recortes, es posible que el BCE espere hasta diciembre antes de realizar ajustes adicionales para dar tiempo a que los mercados financieros se adapten.



Mientras el BCE sigue bajando los tipos, los ahorradores e inversores españoles están notando los efectos en sus cuentas de ahorro. Los bancos ya han empezado a bajar la rentabilidad de los productos de ahorro tradicionales. Por ello, es importante que los inversores busquen otras opciones que ofrezcan rentabilidades estables y competitivas.



Los productos financieros de Freedom24

Actualmente, los índices de rentabilidad de los productos de ahorro de Freedom24, denominados en EUR o USD, son los siguientes:



Plan de ahorro diario - Cuenta D de Freedom24 en EUR: 3.35% anual



• Pagos diarios directamente en la Cuenta D



• Sin límite de importe máximo



• 150€ de importe mínimo



Planes de ahorro a plazo fijo en EUR



• Saldo mínimo desde 1.000€, con posibilidad de retirada anticipada sin penalizaciones sobre la colocación inicial



• Sin límite de importe máximo



• 3 meses: 3.6% / 6 meses: 4.1% / 12 meses: 5%



• Para colocaciones superiores a 100.000 euros, los rendimientos son más elevados: 3 meses: 4% / 6 meses: 4.6% / 12 meses: 5.5%



Tanto la cuenta de ahorro D de Freedom24 como los planes de ahorro a plazo fijo ofrecen rendimientos más altos si la inversión se realiza en USD:



Plan de ahorro diario - Cuenta D de Freedom24 en USD: 4,82% anual



• Pagos diarios directamente en la Cuenta D



• Sin límite de importe máximo



• 150$ de importe mínimo



Planes de ahorro a plazo fijo en USD



• Saldo mínimo desde 1.000$, con posibilidad de retiro anticipado sin penalizaciones sobre el depósito inicia



• 3 meses: 5,3% / 6 meses: 6% / 12 meses: 7,2%



• Para depósitos superiores a 100.000$, los rendimientos son más elevados: 3 meses: 5,8% / 6 meses: 6,6% / 12 meses: 7,9%



Ahora es el momento para que ahorradores e inversores tomen decisiones: con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) recortando los tipos de interés, la rentabilidad de las cuentas de ahorro tradicionales ya está bajando. Aunque los tipos de interés están bajando en los EE.UU. y en la zona euro, Freedom24 sigue ofreciendo rendimientos competitivos.



Sobre Freedom24

Freedom24, la división europea de Freedom Holding Corp. es un operador de bolsa con sede en la UE que cotiza en NASDAQ. El grupo es una empresa de inversión internacional que a través de su plataforma on-line (web y app), Freedom24, ofrece acceso directo a 15 bolsas de valores mundiales, incluidas NYSE, NASDAQ, LSE y Euronext, entre otras. La compañía está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para ofrecer sus servicios a clientes de la UE y es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF, por sus siglas en inglés). De este modo, los activos de los clientes están asegurados hasta los 20.000€. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, cuenta con agentes vinculados y oficina de representación en Madrid, y Berlín, París, Milán, Viena, Varsovia, Atenas, Ámsterdam, y Sofía.



Descargo de responsabilidad: las inversiones en valores y otros instrumentos financieros siempre conllevan el riesgo de pérdida de su capital. Las previsiones y el rendimiento pasado no son indicadores fiables del rendimiento futuro. Es fundamental hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión. Si es necesario, debe buscar cuidadosamente el asesoramiento de inversión independiente de un profesional certificado.







