¿Qué importancia tiene el uso de los satélites y su tecnología en la defensa de los Estados?

Monitoreo y detección de amenazas en tiempo real, ciberdefensa, recopilación de datos o capacidad para ofrecer comunicaciones seguras son algunas de las herramientas que la tecnología satelital ofrece en la defensa de los Estados.

Los drones desempeñan un papel fundamental en la guerra híbrida, ya que han demostrado ser herramientas eficaces en inteligencia, vigilancia y ataques, tecnología capaz de ser detectada por los satélites.

Madrid, 30 de septiembre de 2025.- DLTCode analiza la importancia de contribuir a mejorar la tecnología satelital para garantizar la seguridad y la ciberdefensa de los países.

En un escenario de guerra híbrida donde los conflictos son cada vez más complejos y la tecnología juega un rol cada día más importante, el uso de satélites para ofrecer una respuesta eficaz ha cambiado la forma en la que las naciones gestionan no solo su ciberdefensa sino también el control de sus fronteras aéreas. Cabe señalar, en este contexto los conflictos actuales y las múltiples violaciones de los espacios aéreos, así como los crecientes enfrentamientos, guerras donde los drones desempeñan un papel fundamental, ya que han demostrado ser herramientas eficaces en inteligencia, vigilancia y ataques. Desde DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, analizan la importancia de contribuir a mejorar la tecnología satelital para garantizar la seguridad. ¿Cómo pueden los satélites ayudar en la defensa de los Estados?

Monitoreo y vigilancia: aunque en un inicio los satélites se concibieron para la observación y redes de comunicación, no cabe duda de que la tecnología satelital ha evolucionado con el fin de convertirlos en una herramienta más para la defensa de los Estados, ya que son capaces de prevenir, detectar y responder a posibles amenazas en tiempo real. Y es que los satélites, además de poder captar imágenes en alta resolución para identificar concentraciones inusuales o lugares de posibles lanzamientos de misiles, son capaces de rastrear movimientos en zonas remotas como desiertos o mares y ataques en tiempo real para así garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Comunicaciones seguras: la velocidad en la toma de decisiones es crucial para garantizar la seguridad. Por ese motivo, además de poder detectar amenazas en tiempo real, deben ser capaces de mantener unas redes de comunicación resistentes a los ataques y proporcionar también una comunicación segura en zonas remotas cuando las infraestructuras terrestres estén comprometidas. Contar con un sistema de comunicación robusto permite a las fuerzas de Estado estar en constante comunicación para organizar estrategias de respuesta anticipatoria, así como contar con plataformas de transmisión de datos de máxima seguridad.

Detección de amenazas en tiempo real: los satélites y la tecnología que llevan en su interior son herramientas usadas en los países para la recopilación de inteligencia. “En este sentido, el desarrollo de la inteligencia artificial y, de forma más concreta, aplicada a la ciberdefensa, ha hecho posible el monitoreo y la recopilación de grandes cantidades de datos en tiempo real que posibilitan la detección y prevención de patrones anómalos de comportamiento por tierra, mar y aire que permiten contar con una mayor ventaja a la hora de elaborar estrategias de respuesta anticipatorias” asegura Fernando Mairata de Anduiza, CEO de DLTCode y presidente y consejero delegado del Grupo Armora. “De esta forma los satélites pueden detectar cambios en plantas de energía, redes de transporte y comunicación, así como en infraestructuras críticas”, finaliza Mairata.

Defensa cibernética: no cabe duda de que en la guerra híbrida la ciberdefensa de países y sus infraestructuras críticas ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos. Y es que en un mundo cada vez más digital y globalizado los ciberataques se cuentan ya por miles cada día. Gracias a la evolución de la tecnología satelital se pueden detectar y bloquear ciberataques a gran escala que tienen por objetivo interrumpir redes de comunicación o infraestructuras críticas y ser capaces de ofrecer alternativas seguras y encriptadas que garanticen que todos los sistemas de defensa continúen en funcionamiento.

Seguridad de Estado, ciberseguridad, guerra híbrida, drones, defensa aérea, tecnología satelital son palabras que la sociedad ha comenzado a escuchar y a leer cada día. Por ese motivo, tanto la observación como la comunicación y la elaboración de planes estratégicos de defensa, así como la propia formación de los ciudadanos en ciberseguridad se hace de vital importancia en la continuidad de la protección y seguridad de los Estados poniendo especial hincapié en el avance de la carrera tecnológica y, con más énfasis, en la necesidad de contribuir a las mejoras tecnológicas de los satélites que trabajan en la protección de todos.

