Inauguración de la planta de GWM en Brasil, los estándares globales se adaptan a la fabricación local

Con la apertura oficial de su planta en Iracemápolis, São Paulo, GWM da un paso decisivo en América del Sur, combinando estándares globales con adaptación local

GWM inauguró oficialmente su Planta en Brasil en Iracemápolis, São Paulo, marcando el inicio de su primer centro de fabricación de proceso completo en América del Sur. Con una capacidad de producción anual que se prevé crezca de 20,000 a 50,000 vehículos, la planta ejemplifica la estrategia de "globalización de alta calidad" de GWM, ofreciendo estándares globales mientras gana la confianza local.



Los analistas del sector describen la Planta de Brasil como algo más que una fábrica: es un símbolo de tecnología avanzada, adaptación local y fiabilidad. Certificada con la norma ISO 9001:2015 incluso antes de que comenzaran las operaciones, la instalación refleja los estrictos sistemas globales de calidad y seguridad de GWM, asegurando que los consumidores brasileños reciban el mismo nivel de confianza y garantías que sus homólogos en China, Europa y otros mercados.



Tres Modelos Flagship Bajo el Foco de Atención

GWM HAVAL H6 Serie — Ya el SUV chino más vendido en Brasil, ahora producido localmente en varias versiones híbridas (HEV, PHEV y GT).



GWM POER 2.4T Pickup — Equipado con un motor turbo diésel de 2.4L y una transmisión automática de 9 marchas.



GWM HAVAL H9 SUV — SUV de tamaño medio a grande, diseñado para los diversos terrenos de Brasil.



Aprovechando su sólida capacidad de investigación y desarrollo en tecnología de motorización diésel, GWM ha logrado un éxito notable en el mercado internacional. Sus modelos diésel—como el TANK 300/500, HAVAL H9 y GWM POER—son altamente reconocidos por su rendimiento, fiabilidad y eficiencia.



El medio australiano 4X4 Australia elogió al GWM POER 2.4T, destacando que su "entrega de potencia lineal y sus 480 N·m de par motor superan al Ford Ranger 2.0T en conducción todoterreno a baja velocidad". Por su parte, el medio tailandés Yoojia destacó al TANK 500 Diesel "Black Warrior", comentando que su "acabado completamente negro y los tres bloqueos de diferencial rompen el monopolio de precios de Toyota y Ford, con ventajas aún mayores en conducción de larga distancia".



La Planta de GWM en Brasil se Enfoca en Tecnologías Diésel e Híbridas

La planta de GWM en Brasil se centra en las tecnologías diésel e híbridas. Durante la ceremonia de inauguración de la planta, el presidente brasileño Lula elogió a GWM por su "tecnología localizada". Los medios locales también informaron que el HAVAL H9 Diésel "se adapta bien a las condiciones de las carreteras de la selva amazónica, mientras que es un 15% más eficiente en consumo de combustible que los modelos japoneses".



Confianza Local, Reconocimiento Global

La inversión de GWM generará 1,000 empleos locales para fin de año, al mismo tiempo que promoverá la adquisición local de componentes clave como pintura, neumáticos, asientos, cables y vidrio.



En la inauguración, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó el papel de GWM en el fortalecimiento de la industria nacional: "La planta de GWM en Brasil es de gran importancia para la industria nacional. Su inauguración demuestra que Brasil tiene la capacidad de adquirir tecnología avanzada y producir vehículos que puedan competir con los de cualquier país del mundo. Esto significa crear empleos, aumentar los ingresos y mejorar la formación profesional para los brasileños".



Con soluciones híbridas avanzadas, opciones diésel robustas y calidad certificada internacionalmente, la Planta de GWM en Brasil posiciona a la empresa no solo como fabricante de automóviles, sino también como un socio estratégico a largo plazo en el futuro sostenible de Brasil.

