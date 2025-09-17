Institutos Odontológicos alcanza las 40 clínicas con una nueva apertura en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

La clínica cuenta con más de 200 m2 de superficie útil repartidos en dos plantas y su equipo médico cubrirá todas las especialidades bucodentales.

Con esta apertura, IO suma 40 clínicas dentales repartidas por toda España.

Barcelona, 17 de septiembre de 2025.- Institutos Odontológicos inaugura la clínica número cuarenta en Barcelona. Se trata de una nueva apuesta por la innovación, la excelencia profesional y el trato humano y próximo por parte de la compañía, que sigue su plan de expansión sostenida a lo largo de la geografía española. Llegar a esta cifra nos hace sentir orgullosos de lo hecho hasta ahora y también nos anima a seguirlo haciendo; es una muestra de la confianza que los pacientes depositan en el modelo de IO, asegura Roger Sobrepera, director de la compañía.

Este centro se encuentra en Barcelona, concretamente en el barrio de Sants (Calle de Sants, 323). Dispone de 213 m2 distribuidos en dos plantas y está diseñado para garantizar la comodidad de los pacientes y la eficiencia del equipo médico. La plantilla está formada por diez profesionales y su equipo médico está especializado en todas las áreas de la odontología, lo que permitirá ofrecer a los vecinos y vecinas un servicio integral y totalmente personalizado.

El nuevo espacio incorpora los mismos estándares de innovación y equipación que el resto de aperturas de IO, con instalaciones modernas, materiales y herramientas de última generación y un enfoque centrado en la prevención y el bienestar bucodental de los y las pacientes. La clínica refleja todo lo que hemos aprendido y perfeccionado a lo largo de estos años, que ya son más de tres décadas. ¡Estamos muy ilusionados de empezar esta nueva etapa en el corazón de Barcelona!, declara Coral Marfil, gerente de aperturas de IO.

Institutos Odontológicos se avanzó a la fecha de inauguración con diferentes actividades participativas a todo el mundo que se acercara durante los días previos, colocando un stand delante del centro con propuestas dinámicas e interactivas. Con esta acción, la marca aproxima la importancia de la salud bucodental de una manera lúdica y amigable, a la vez que invita a los vecinos y vecinas a conocer de primera mano las nuevas instalaciones.

Esta apertura es un hito significativo en la trayectoria de IO, pues alcanza las 40 clínicas en toda España, 29 de ellas en Cataluña. También cuenta con tres en el País Vasco, tres en Zaragoza, dos en Madrid, dos en la Comunidad Valenciana y una en Pamplona.

Con esta última incorporación a nuestra red de clínicas queremos estar todavía más cerca de los barceloneses. Ponemos a su alcance un servicio de confianza y de proximidad, para que encuentren en Institutos Odontológicos un aliado en el cuidado de su sonrisa, afirma Sobrepera.

En esta línea, la marca prevé incorporar en los próximos meses, al menos, un nuevo centro en Barcelona, a la vez que trabaja en la ampliación gradual de su red en el resto del país. El objetivo de cada apertura sigue siendo el mismo: hacer que la salud dental esté al alcance de todos, con tratamientos personalizados, atención ética y una experiencia cómoda para el paciente, concluye Marfil.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

