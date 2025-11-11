Interim Manager Consulting lanza Simplicity for Grants; IA que simplifica el acceso a subvenciones

Madrid, 11 de noviembre de 2025.-

Innovación española que pone la inteligencia artificial al servicio de las oportunidades de financiación.

Cada año, miles de empresas, emprendedores y organizaciones pierden oportunidades de financiación por un solo motivo: la complejidad. Encontrar la subvención adecuada es como buscar una aguja en un pajar infinito de convocatorias, requisitos cambiantes y plazos imposibles.

El 70% las pymes europeas no acceden a subvenciones por falta de información, según informes de la UE. Sin embargo, más de 3 billones de euros en ayudas públicas globales están ahí fuera. El problema nunca fue la falta de dinero, si no saber dónde está y cómo conseguirlo.

“3 billones = 3.000.000.000.000 €”

Hasta ahora.

La herramienta que faltaba

El próximo 27 de noviembre, Interim Manager Consulting presenta Simplicity for Grants, una plataforma que promete cambiar para siempre la forma en que accedemos a fondos públicos globales. No es solo otra base de datos de ayudas. Es el primer sistema inteligente del mundo que combina inteligencia artificial, analítica avanzada y blockchain para hacer lo imposible: convertir 50 horas de búsqueda en 5 minutos de resultados precisos.

La propuesta es tan ambiciosa como simple: quien indique quién es y qué necesita, recibirá exactamente qué ayudas puede conseguir, con qué probabilidad de éxito y qué pasos seguir.

“Radar IA que rastrea, filtra y evalúa >10.000 convocatorias en tiempo real.”

El fin del laberinto burocrático

Imagina poder acceder a más de 10.000 convocatorias activas de todo el mundo, filtradas y analizadas automáticamente según tu perfil. Recibir un porcentaje real de éxito antes de invertir una sola hora en preparar documentación. Imagina tener toda la información validada por expertos y certificada con tecnología blockchain para garantizar transparencia total.

Cómo funciona Simplicity for Grants

Perfil: la empresa aporta datos y obtiene un mapa de encaje

Radar: agentes de IA cruzan requisitos

Scoring: cálculo de probabilidad de éxito y priorización automática

Ejecución asistida: pre-memoria con métricas clave.

Eso es exactamente lo que hace Simplicity for Grants.

La plataforma no solo busca: piensa. Detrás de ella hay tecnología propia desarrollada desde cero con agentes de inteligencia artificial especializados que han sido entrenados específicamente para entender el complejo mundo de las subvenciones, no sistemas genéricos adaptados. Estos cruzan datos, identifican patrones y calculan la probabilidad real de éxito antes de iniciar una solicitud. Y todo con una interfaz tan intuitiva que cualquiera puede usarla, sin importar su experiencia previa con subvenciones.

“La integración de IA y blockchain en el sector público todavía es incipiente, pero sistemas como este muestran el camino de lo que será la gestión de subvenciones en los próximos años”.

Resultados que hablan por sí solos

Los primeros usuarios ya están experimentando resultados hasta tres veces superiores a la media del sector. Startups que nunca habían conseguido financiación encuentran su primera ayuda. Pymes que perdían meses en búsquedas infructuosas ahora focalizan sus esfuerzos en las convocatorias correctas. Consultoras que atendían a pocos clientes ahora pueden multiplicar su capacidad.

El secreto es inteligencia aplicada con propósito.

“Con Simplicity for Grants localicé una ayuda en solo minutos y, por primera vez, sentí que el proceso estaba realmente a mi alcance”, explica Víctor Callejo, fundador de startup de tecnología.

Tecnología con alma

Detrás de Simplicity for Grants hay algo más que algoritmos. Hay una filosofía: "Hazlo simple, hazlo posible". Porque la tecnología no debe complicar la vida, sino facilitarla. No debe sustituir al experto, sino darle superpoderes.

Simplicity for Grants analiza más de 10.000 convocatorias activas de todo el mundo y genera un radar personalizado para cada usuario. Su sistema cruza datos, identifica patrones y calcula la probabilidad real de éxito antes de iniciar una solicitud.

Por eso la plataforma incorpora un asistente virtual disponible 24/7, alertas inteligentes que notifican nuevas oportunidades y fichas técnicas descargables con la información esencial en un formato claro y profesional.

Además, permite generar una pre-memoria automatizada con indicadores clave de probabilidad de éxito (KPIs) que orientan al usuario sobre la viabilidad y conveniencia de presentar cada propuesta. También la plataforma registra la propiedad intelectual de tu proyecto antes de incorporarlo y certifica en blockchain cada documento clave, asegurando trazabilidad, autenticidad y confianza en todas las fases del proceso.

El cambio no es magia: es simplicidad con método.

“En un mercado donde cada minuto cuenta, que la IA haga el trabajo sucio y deje la estrategia a las personas no suena futurista. Suena operativo.”

Una revolución silenciosa

Mientras las administraciones públicas lanzan fondos para impulsar la innovación, muchos de esos recursos se quedan sin asignar porque las organizaciones no saben que existen o se pierden en la maraña administrativa. Simplicity for Grants es el puente que faltaba, el que conecta necesidades reales con recursos disponibles, sin fricciones, sin pérdidas de tiempo.

Es la democratización del acceso a fondos públicos. Es eficiencia al servicio de quien más lo necesita. Es el futuro de la financiación, disponible hoy.

La plataforma aplica supervisión humana (HITL), registro de decisiones e informes de trazabilidad. RGPD y Reglamento (UE) 2024/1689: derecho al olvido operativo en ≤48 h; controles de acceso y cifrado en tránsito y reposo.

“La primera plataforma que usa IA y blockchain para transformar la búsqueda de subvenciones en una experiencia simple, rápida y segura.”

El momento es ahora

El 27 de noviembre, IMC presentará Simplicity for Grants en un evento online exclusivo donde se mostrará en directo cómo la plataforma localiza oportunidades globales en minutos y calcula probabilidades reales de éxito antes de aplicar.

Una cita imprescindible para empresas, emprendedores, consultoras, ONG y cualquier organización que busque financiación pública sin perderse en el camino.

Porque cuando la tecnología se pone al servicio de las personas, los recursos llegan a quienes los necesitan. Y eso cambia las reglas del juego.

27 de noviembre, 17:30 h (España)

Evento online por Microsoft Teams. Plazas limitadas.

Registro: Simplicity for Grants en Acción

El acceso a las subvenciones acaba de dejar de ser un problema.

“De la burocracia al clic: cómo Simplicity for Grants redefine el acceso a la financiación pública.”

