ITOS Technology revoluciona la gestión de TPVs con el primer MDM impulsado por IA multiagente

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 4 de noviembre de 2025.
- Una plataforma 4 en 1 que combina inteligencia conversacional, ejecución remota, analítica avanzada y predicción en tiempo real.
- Diseñada para entidades financieras y grupos empresariales con grandes parques de terminales — desde retailers hasta transporte y hospitality.
En un sector donde la seguridad, la eficiencia operativa y la capacidad de anticipación marcan la diferencia, ITOS Technology ha dado un paso adelante en la evolución de su plataforma Cronos MDM, incorporando un sistema multiagente de inteligencia artificial que redefine cómo bancos, fintechs y proveedores gestionan sus redes de terminales de pago.
Esta innovación, presentada recientemente durante el congreso Secure Payments & ID 2025, marca un antes y un después en la gestión inteligente de terminales.
Una nueva generación de MDM
Cronos MDM nació hace seis años como una solución para monitorizar, actualizar y administrar terminales de pago de forma centralizada. Hoy consolida su salto cualitativo al integrar un ecosistema de agentes de IA que operan de forma coordinada para informar, ejecutar acciones, analizar datos y anticipar comportamientos.
Este enfoque multiagente convierte a Cronos MDM en una plataforma predictiva y proactiva, diseñada para maximizar la productividad y la seguridad de grandes flotas de terminales en tiempo real.
IA aplicada a la eficiencia y la seguridad
Las nuevas funcionalidades permiten a las organizaciones ir mucho más allá de la mera supervisión:
- Mantenimiento predictivo: identifica patrones de fallo y alerta antes de que se produzcan incidencias.
- Ejecución remota inteligente: automatiza tareas complejas (actualizaciones, reinicios, configuraciones) sin intervención humana.
- Analítica avanzada: ofrece dashboards personalizables para una toma de decisiones basada en datos.
- Seguridad reforzada: detecta comportamientos anómalos y reacciona en tiempo real para reducir riesgos operativos y de fraude.
“La integración de inteligencia artificial en Cronos MDM abre una nueva etapa en la gestión de terminales de pago. No se trata solo de controlar, sino de anticipar, proteger y optimizar los dispositivos para garantizar la máxima seguridad y eficiencia”, explicó Fernando Senante, Product & Sales Solutions Manager de ITOS Technology, en relación con el lanzamiento.
Una solución transversal para el ecosistema financiero y corporativo
La apuesta de ITOS Technology no se limita a añadir funcionalidades inteligentes. Con esta evolución, la compañía española refuerza su posición como socio estratégico de referencia tanto para bancos, adquirentes, fintechs y procesadores de pagos, como para grandes grupos corporativos que gestionan amplias redes de terminales en sectores como retail, transporte, hospitality y restauración.
Cronos MDM con IA multiagente ofrece una solución escalable, segura y flexible que responde directamente a los principales desafíos de estos sectores:
- La creciente exigencia en materia de seguridad y control operativo
- La presión por optimizar costes y tiempos de respuesta en la gestión de grandes flotas de terminales.
- La necesidad de integrar, de forma ágil, múltiples tecnologías en ecosistemas digitales heterogéneos.
Mirando hacia el futuro
La inteligencia artificial aplicada a la gestión de terminales se perfila como uno de los principales motores de transformación en el sector de los pagos. Con esta evolución, ITOS Technology reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y su papel como actor clave en la evolución del ecosistema fintech europeo.
Empresas como Alsea o Casfid ya confían en nuestra tecnología para optimizar sus operaciones, lo que reafirma el valor de nuestras soluciones en entornos exigentes y en constante evolución.
Sobre ITOS Technology
ITOS Technology, empresa multinacional fundada en 2003 es líder en soluciones integrales inteligentes de Hardware y Software para Medios de Pago y Auto ID (Identificación Automática), combinando dispositivos innovadores y software personalizado para optimizar procesos empresariales en sectores como Retail, logística y transporte.
Con un fuerte enfoque en I+D, ITOS ha sido pionera en medios de pago y soluciones EMV certificadas. Su oferta abarca terminales Android, lectores, impresoras móviles y software seguro, siempre orientados a ofrecer tecnología segura y eficiente que permita a nuestros clientes mejorar la productividad y satisfacer las demandas del mercado.
