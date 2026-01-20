IXOPAY lanza nuevos paquetes TokenEx y establece estándar de pagos token-first en era de comercio agéntico

IXOPAY lanza nuevos paquetes TokenEx - IXOPAY

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos paquetes TokenEx ofrecen a los comercios una vía más rápida y clara hacia pagos seguros e independientes. En paralelo, IXOPAY amplía sus capacidades globales de pago con nuevo soporte para el sistema de pagos instantáneos PIX de Brasil

IXOPAY, la plataforma global de infraestructura de pagos de nivel empresarial diseñada para la era del comercio agéntico, anunció hoy el lanzamiento de tres nuevos paquetes de tokenización TokenEx, concebidos para ayudar a los comercios a proteger los datos de pago, reducir la complejidad y mantener la independencia entre procesadores, mercados y métodos de pago.



A medida que los ecosistemas de pago se fragmentan cada vez más, muchas empresas siguen limitadas por tókenes propiedad de los procesadores, integraciones rígidas e infraestructuras cuyo cambio resulta costoso. Los nuevos paquetes TokenEx de IXOPAY establecen la tokenización como la base de los pagos modernos, ofreciendo a los comercios una forma estandarizada y preparada para el futuro de proteger los datos, mantener el control y escalar sin tener que rediseñar su arquitectura de pagos.



"La tokenización ha evolucionado de ser una función de seguridad a convertirse en una base estratégica", afirmó Suzanne Rudnitzki, CEO interina de IXOPAY. "Con estos nuevos paquetes TokenEx, ofrecemos a los comercios claridad y confianza desde el primer día, para que puedan avanzar más rápido hoy y estar preparados para un futuro en el que los sistemas inteligentes y autónomos participen cada vez más en el comercio".



Un enfoque "token-first" que elimina la complejidad

Históricamente, los comercios han tenido que construir las capacidades de tokenización pieza a pieza, seleccionando herramientas, desarrollando integraciones y esperando que sus decisiones no los limitaran en el futuro. Los nuevos paquetes TokenEx de IXOPAY eliminan esa incertidumbre.



En lugar de ensamblar componentes con el tiempo, los comercios pueden adoptar paquetes preconfigurados y diseñados específicamente para alinearse con su estrategia de pagos. El resultado es un tiempo de obtención de valor más rápido, una menor carga operativa y una flexibilidad integrada a medida que evolucionan las necesidades del negocio.



"Con demasiada frecuencia, a las empresas se les entrega una caja de piezas y se les dice que construyan su propia solución", señaló Peter Papaioannou, director de producto de IXOPAY. "Estos paquetes son más bien como un kit listo para usar, con todo medido, ensamblado y optimizado desde el inicio. Ya sea que un comercio esté estableciendo una base segura, escalando entre procesadores o ampliando la aceptación de pagos, les ayudamos a avanzar con rapidez sin quedar atrapados".



Tres nuevos paquetes TokenEx



TokenEx Core: una base "token-first" para pagos seguros e independientes.



• Combina Network Tokens, para pagos recurrentes y optimizados en tarjetas almacenadas, con Universal Tokens, que ofrecen portabilidad y flexibilidad entre procesadores y puntos finales.



• Evita la dependencia de un único procesador y reduce el alcance de PCI al mantener los datos de pago portables y almacenar valores tokenizados en lugar de datos sensibles de tarjetas.



• Establece una base de pagos preparada para el futuro que respalda el crecimiento, la flexibilidad y la opcionalidad a largo plazo.



TokenEx Connect: diseñado para escalar entre procesadores, mercados y regiones.



• Incluye todo lo de Core, además de integraciones preconstruidas con más de 20 proveedores de servicios de pago para acelerar estrategias multiprocesador.



• Permite una rápida expansión y cambios de proveedor sin volver a custodiar los datos ni reconstruir integraciones, reduciendo la complejidad operativa.



• Ofrece un tiempo de obtención de valor más rápido manteniendo la plena propiedad de los datos, el cumplimiento de PCI y la flexibilidad a largo plazo.



Pagos alternativos: amplía la aceptación más allá de las tarjetas, sin añadir complejidad.



• Proporciona acceso inmediato a métodos de pago alternativos y locales populares, incluidos PayPal, Venmo, Skrill, Klarna y otras opciones de "compra ahora, paga después".



• Mejora la conversión y la experiencia del cliente al admitir las formas de pago preferidas en mercados clave.



• Aumenta la resiliencia y flexibilidad de los pagos al diversificar la aceptación más allá de las tarjetas.



Expansión de las capacidades globales de pago con PIX en Brasil

Además de los nuevos paquetes TokenEx, IXOPAY anunció también el soporte para el sistema de pagos instantáneos PIX de Brasil a través de su alianza con dLocal, ampliando así su conectividad global de pagos.



Desde su lanzamiento en 2020, PIX se ha convertido en una de las infraestructuras de pagos en tiempo real más adoptadas del mundo, utilizada por más del 90 % de la población adulta de Brasil y con miles de millones de transacciones procesadas cada mes. Al habilitar PIX a través de su infraestructura independiente de proveedores, IXOPAY permite a los comercios entrar o expandirse en Brasil sin desarrollar integraciones locales, acelerando la entrada al mercado y respaldando métodos de pago locales preferidos a escala.



Diseñado para el comercio agéntico y el futuro de los pagos

En conjunto, los paquetes "token-first" de IXOPAY y la expansión de su conectividad global de pagos reflejan una estrategia más amplia para preparar a las empresas para la próxima generación del comercio.



La plataforma de nivel empresarial de IXOPAY conecta a más de 200 PSP y más de 300 métodos de pago, permitiendo a los comercios adaptarse a medida que evolucionan las preferencias y las tecnologías de pago. Al combinar tokenización avanzada, conectividad global e inteligencia impulsada por IA, IXOPAY ayuda a los comercios a optimizar su rendimiento hoy y a prepararse para un futuro en el que los pagos serán cada vez más automatizados, adaptativos y guiados por la intención.



Acerca de IXOPAY

IXOPAY es una plataforma global de infraestructura de pagos de nivel empresarial, diseñada para la era del comercio agéntico, que proporciona a comercios y empresas inteligencia impulsada por IA, orquestación, tokenización avanzada y las herramientas necesarias para cubrir cada etapa de su recorrido de pagos. Desde el enrutamiento y el cumplimiento normativo hasta módulos personalizados y orquestación a gran escala, IXOPAY ofrece la infraestructura necesaria para integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y una expansión global fluida. Más información en www.ixopay.com.

Contacto

Emisor: IXOPAY

Nombre contacto: Mills Forni

Descripción contacto: Verdis

Teléfono de contacto: 1-855-949-6729