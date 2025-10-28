Javier Guerrero produce, dirige y presenta el éxito televisivo 'En Tela de Juicio'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

Con una impecable puesta en escena, rigor jurídico y un tono divulgativo accesible para todos los públicos, el pasado 15 de octubre se estrenó con notable éxito el programa “En Tela de Juicio”, una innovadora propuesta televisiva en la cadena de ETV Terramar. El espacio, producido, dirigido y presentado por el prestigioso abogado Javier Guerrero, fundador y CEO de la firma Guerrero & Asociados, Abogados, ha nacido con la vocación de acercar el Derecho a la ciudadanía, desentrañando temas de alta sensibilidad social y casos reales que impactan en la vida cotidiana de las personas.

Con un formato dinámico y didáctico, el programa plantea temas de relevancia jurídica, analizados desde una perspectiva integral que conjuga la letra de la ley con su influencia en el tejido social. La premisa que articula el contenido de "En Tela de Juicio" es clara: el Derecho no es una disciplina aislada, sino un instrumento vivo, moldeado por y para la sociedad. Guerrero traslada ahora su conocimiento y su vocación pedagógica al formato audiovisual, sin perder un ápice del rigor que caracteriza su práctica profesional.

Con más de 20 años de experiencia en los tribunales y una reputación intachable como defensor de víctimas, Javier Guerrero @guerrero.abogados ha sabido trasladar al formato televisivo la misma profesionalidad, claridad y compromiso social que lo caracterizan en el ámbito jurídico. En los dos programas emitidos de “En Tela de Juicio” se abordaron con valentía varias historias jurídicas muy humanas donde no sólo se desgranaron las claves jurídicas de los casos, sino también el entramado emocional y humano que conllevaba cada proceso jurídico.

El programa combina entrevistas en profundidad, análisis legales, testimonios de afectados y la participación de expertos multidisciplinares, en una dinámica que logra mantener la atención del espectador sin renunciar al rigor técnico. La estética elegante, el lenguaje accesible, pero preciso y la cuidada edición, refuerzan un formato que ya ha recibido elogios tanto del sector legal como de la audiencia.

Según fuentes de la cadena, los datos de audiencia superaron las expectativas iniciales, consolidando “En Tela de Juicio” como uno de los grandes aciertos de la temporada. “Queríamos ofrecer algo más que entretenimiento; queríamos ofrecer herramientas, orientación y sobre todo justicia informativa”, expresó Guerrero.

Este único espacio televisivo tuvo su estreno con dos invitados de excepción: La periodista y comunicadora Cristina Bolívar y el escritor Francisco Bracero Jerez autor de “Esclavos de la Sangre” donde ambos dejaron patente tanto su calidad humana como profesional.

En el primer programa acudió la maravillosa periodista y comunicadora venezolana Cristina Bolívar, @soylabolivar donde se puso de manifiesto el esfuerzo de miles de venezolanos y latinoamericanos que, como ella, cruzaron las fronteras con una maleta llena de temores pero también de sueños. Cristina busca visibilizar la fuerza de los migrantes que transforman la realidad en cada rincón de España porque la migración es parte de nuestra identidad: dar, recibir, compartir, crecer.

Uno de los momentos más destacados del segundo programa fue la entrevista al gran escritor Francisco Bracero Jerez @fbracerojerez autor de la impactante novela “Esclavos de la Sangre”. En un diálogo que trascendió lo literario, Bracero ofreció una reflexión profunda sobre las herramientas a la hora de poder escribir y los obstáculos legales que se encontró. La conversación entre Guerrero y Bracero se desarrolló en un clima de profundo respeto e intensidad, permitiendo al espectador conectar las realidades del mundo literario con los dilemas éticos y sociales que se plantean al ser escritor.

En "Tela de Juicio" no es solo una propuesta televisiva; es una apuesta ética por acercar el Derecho a las personas, sin reducirlo al espectáculo, sino dignificándolo como herramienta de transformación social. La emisión ha recibido una cálida acogida por parte de la audiencia y se consolida como un espacio totalmente imprescindible en el debate público.

