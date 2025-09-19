Jorge Méndez, CTO de Onivia, gana el premio CTO of the Year Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de septiembre de 2025.

La prestigiosa publicación internacional Mobile Europe ha reconocido a Jorge Méndez, CTO de Onivia, con el galardón CTO of the Year en los CTO Awards 2025 en la categoría Trailblazer.

Este premio distingue a los directores de tecnología que lideran con visión, desafían el statu quo del sector y abren nuevas vías de creación de valor más allá de la conectividad tradicional.

El Trailblazer Award reconoce a los CTOs que no solo impulsan la innovación tecnológica, sino que también son capaces de transformar la forma en la que se conciben y comercializan los servicios de telecomunicaciones, integrando la estrategia tecnológica con la visión de negocio.

En la comunicación oficial de los ganadores, Mobile Europe destacó que los premiados de esta edición “están ampliando los límites de la innovación, la cultura de equipo y el impacto real en el mercado”.

En el caso de Onivia, el jurado valoró el liderazgo de Jorge Méndez al frente del área técnica, donde ha impulsado soluciones que permiten construir servicios avanzados sobre un modelo de fibra neutral, abierto e independiente. Subrayaron, además, la innovación del modelo de negocio y el rápido crecimiento alcanzado por la compañía. Este enfoque impulsa la competencia, habilita nuevos modelos de negocio y acelera la transformación digital en España, facilitando el crecimiento de operadores locales y regionales.

Como señala Jorge Méndez, CTO de Onivia: “Este premio no es solo un reconocimiento personal, sino el reflejo del trabajo y la visión de todo el equipo de Onivia. Hemos demostrado que es posible innovar en el mercado mayorista con un modelo abierto, escalable y sostenible que pone al operador –nuestro cliente– en el centro de la red. Este logro nos anima a seguir construyendo un nuevo modelo de conectividad para España y para Europa”.

Este reconocimiento sitúa a Onivia como un referente de innovación en el ecosistema mayorista europeo y confirma la solidez de su apuesta por un modelo de red que fomenta la competencia, mejora la eficiencia y contribuye a la digitalización del país.

Bio Jorge Méndez Prieto

Jorge Méndez Prieto es Ingeniero de Telecomunicación con más de 20 años de experiencia en el sector telco, especializado en planificación estratégica y gestión de redes. Antes de incorporarse a Onivia como Chief Technology Officer, desarrolló gran parte de su carrera en Orange y Ya.com donde lideró proyectos estratégicos de planificación, optimización e interlocución con operadores.

Hoy, desde su posición en Onivia, impulsa la innovación tecnológica, la estrategia de red y la excelencia funcional de la compañía, consolidando su red neutra como un referente en el mercado mayorista de fibra en España. Su visión ha sido clave para el reconocimiento como CTO of the Year en la categoría Trailblazer de los CTO Awards 2025.

https://www.linkedin.com/in/jorge-mendez-prieto/

Acerca de Onivia

Onivia es un operador de telecomunicaciones neutro e independiente que comercializa a nivel mayorista servicios de bitstream en las principales ciudades españolas y sus áreas metropolitanas, así como en un gran número de municipios pequeños en zonas rurales de todo el país.

Actualmente, Onivia está presente en 48 provincias y 1.400 municipios, conectando más de 10,2 millones de hogares y facilitando servicios a millones de usuarios finales a través de su infraestructura de fibra óptica (FTTH).

Onivia impulsa el crecimiento de los operadores de telecomunicaciones ofreciendo una red sólida y competitiva, respaldada por un equipo de personas íntegras y expertas, que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

La compañía está participada por Macquarie Capital, Aberdeen Investments, y Arjun Infrastructure Partners.

Onivia - Primer operador mayorista de fibra óptica