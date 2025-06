KAYAK: 5 rutas multidestino para visitar lugares soñados en un solo viaje sin gastar una fortuna

(Información remitida por la empresa firmante)

De Brasil a Tokio: Cinco rutas multidestino para este verano. Para aquellos viajeros que quieran sumarse a esta tendencia en sus próximas vacaciones, KAYAK sugiere 5 rutas para sacarle el máximo partido a un viaje sin gastar una fortuna

En términos de viajes, si algo se está volviendo obsoleto y caro, es apostarlo todo a una sola carta. Por esta razón, KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, predice que los viajes "multidestino" serán una de las tendencias que despegarán para 2030.



¿Pero qué son exactamente los viajes "multidestino"?

Es el cambio de las vacaciones de un solo destino hacia viajes holísticos que abarcan múltiples ciudades y culturas en un solo itinerario. Una forma más inteligente, económica y dinámica de viajar que permite a los viajeros entrelazar distintos destinos y desbloquear más oportunidades de descubrimiento. Ya sea tomando un espresso en Roma antes de asistir a un espectáculo de flamenco en Sevilla, o explorando las noches de neón de Tokio tras una escala serena en Kioto, las posibilidades son infinitas.



Las aerolíneas y las oficinas de turismo ya están adoptando esta tendencia, como revela KAYAK en su informe WTF - What The Future, con la posibilidad de duplicar el número de noches de viaje intrarregional de 6,8 a 11,6 para 2030.



Natalia Díez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "En KAYAK, constantemente analizamos las tendencias de viaje para proporcionar a los usuarios las herramientas más innovadoras y eficientes. Los viajes multidestino representan una evolución natural en cómo la gente quiere explorar el mundo: ya no se trata de elegir un solo lugar, sino de diseñar experiencias ricas y diversas que conecten diferentes culturas en un itinerario único y fluido. Los viajes multidestino serán protagonistas este verano y son una tendencia clave para el futuro del turismo, empoderando a los viajeros para vivir experiencias de viaje más grandes sin comprometer su presupuesto".



1. Madrid - Shanghái - Tokio - Madrid

Antes de aterrizar en Tokio y visitar la Tokyo Skytree, la torre más alta del mundo que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, o de cruzar el famoso Cruce de Shibuya, aprovechar para pasar unos días en Shanghái, donde los rascacielos futuristas se encuentran con sus antiguos templos. Pasear por el Jardín Yuyuan, un hermoso jardín clásico chino lleno de pabellones y estanques, o por la Calle Nanjing, una de las calles comerciales más concurridas del mundo. Para un viaje de 14 días, KAYAK.ai revela un precio medio de vuelo en clase económica para esta ruta multidestino entre los 942€ - 1.058€ en julio y los 886 € - 1.148€ en agosto. En cuanto a los precios de hotel, el precio medio por noche de hotel para dos personas en Shanghái ronda los 146€ en julio y los 141€ en agosto, y en Tokio los 271 € en julio y 273€ en agosto.



2. Madrid - Estambul - Laos - Bangkok – Madrid

Antes de explorar Bangkok, con su Gran Palacio y el sagrado Wat Phra Kaew, parar en Estambul, una ciudad que invita a maravillarse con la majestuosa Santa Sofía y a descubrir tesoros en el vasto Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Además, aprovechar para visitar Laos, descubriendo la belleza de Luang Prabang, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los hitos culturales de Vientián. Para un viaje de 14 días, KAYAK.ai revela un precio medio de vuelo en clase económica para esta ruta multidestino entre los 933 € - 1.040€ en julio y los 900 € - 1.107 € en agosto. En cuanto a los precios de hotel, el precio medio por noche de hotel para dos personas en Doha ronda los 148 € en julio y los 128 € en agosto, los 80 € en julio y 73 € en agosto en Laos, y los 123 € en julio y los 124 € en agosto en Bangkok.



3. Madrid - Ámsterdam - Oslo - Estocolmo - Copenhague – Madrid

Embarcarse en un viaje inolvidable que va desde los históricos canales y la riqueza artística de Ámsterdam, donde se podrán explorar las obras de Van Gogh y la historia de la Casa de Ana Frank, hasta la vanguardia cultural de Oslo, hogar del singular Parque de Esculturas Vigeland y la antigua Fortaleza de Akershus. Continuar explorando la majestuosidad real de Estocolmo, con su opulento Palacio Real y el encantador Gamla Stan, y culminar la aventura en la magia de Copenhague, descubriendo iconos llenos de fantasía como los Jardines Tivoli y la emblemática Sirenita. Para un viaje de 14 días, KAYAK.ai revela un precio medio de vuelo en clase económica para esta ruta multidestino entre los 312 – 409 € en julio y los 270 – 354 € en agosto. En cuanto a los precios de hotel, el precio medio por noche de hotel para dos personas en Doha ronda los 148 € en julio y los 128 € en agosto, en Laos los 80 € en julio y 73 € en agosto, y en Bangkok los 123 € en julio y los 124 € en agosto.



4. Madrid - São Paulo - Río de Janeiro - Madrid

Brasil es uno de los destinos más fascinantes para explorar, y esta ruta ha sido diseñada especialmente para quienes comparten una admiración por este increíble país. Desde São Paulo, explorar la Avenida Paulista, el corazón palpitante de la vida financiera y cultural de la ciudad. El Parque Ibirapuera es un imperdible: un oasis urbano diseñado por el renombrado arquitecto Oscar Niemeyer. Luego, continuar hacia Río, donde se encontrará la enorme y emblemática estatua del Cristo Redentor, que se alza sobre la ciudad desde el Monte Corcovado. Disfrutar de las playas de Copacabana e Ipanema, perfectas para beber agua de coco y disfrutar del ritmo de Río en sus tramos de arena más icónicos. Brasil tiene muchas sorpresas que no se pueden dejar de lado sin vivirlas primero. Para un viaje de 14 días, KAYAK.ai revela un precio medio de vuelo en clase económica para esta ruta multidestino entre los 836 – 884 € en julio y los 774 – 838 € en agosto. En cuanto a los precios de hotel, el precio medio por noche de hotel para dos personas en São Paulo ronda los 161 € en julio y los 158 € en agosto, y en Río de Janeiro los 145 € en julio y los 137 € en agosto.



5. Madrid - Atenas - Albania - Cerdeña - Madrid

Esta ruta ofrece un recorrido lleno de sol a través de algunos de los destinos costeros más impresionantes del Mediterráneo, junto con sus joyas ocultas. Comenzar en Atenas, la Cuna de la Civilización Occidental, donde se podrá visitar la imponente Acrópolis con el Partenón, explorar el colosal Templo de Zeus o hacer una escapada a islas cercanas como Hydra o Egina, conocidas por sus aguas cristalinas y encantadoras playas. La siguiente parada es Albania, hogar de la Riviera Albanesa, también conocida como las Maldivas de Europa, donde playas como Ksamil, Dhermi y Himara ofrecen aguas turquesas y paisajes vírgenes. Finalmente, la aventura culmina en Cerdeña, un paraíso insular famoso por su glamorosa Costa Esmeralda, calas escondidas como la Cala Brandinchi y arenas blancas en Spiaggia del Principe. Para un viaje de 14 días, KAYAK.ai revela un precio medio de vuelo en clase económica para esta ruta multidestino de 290 € en julio y 282 € en agosto. En cuanto a los precios de hotel, el precio medio por noche de hotel para dos personas en Atenas ronda los 25€ en julio y los 24 € en agosto, los 22 € en julio y los 20 € en agosto en Albania, y los 78 € en julio y los 85 € en agosto en Cerdeña.







