Konecta acelera la transformación sostenible y el liderazgo en IA, con importantes hitos en estrategia ESG

El último año de la empresa ha estado marcado por el lanzamiento de su plan estratégico Katalyst 2028 y la creación de Konecta Digital, una nueva unidad de negocio para acelerar la transformación del CX con IA, sellando alianzas con líderes tecnológicos como Google Cloud y Uniphore. Konecta ha extendido su presencia global a Egipto y Sudáfrica, donde ya ha formado a 4.000 trabajadores en herramientas y metodologías de IA y GenAI, y certificado a 500 ingenieros en tecnologías de Google Cloud

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- Konecta, líder global en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, ha publicado hoy su informe de sostenibilidad 2024, el cual refleja un año de avances significativos en sus compromisos de sostenibilidad y un giro estratégico hacia la innovación impulsada por IA. El dosier refleja el papel de Konecta como líder de un servicio responsable y con visión de futuro, al destacar su dedicación con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



El informe de sostenibilidad 2024 de Konecta demuestra la alta eficacia y validez de su estrategia integral de ESG, totalmente integrada en su modelo de negocio y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.



Compromiso medioambiental

Konecta sitúa la acción climática en el centro de su estrategia medioambiental, alineando sus objetivos de descarbonización con la iniciativa Science-Based Targets (SBTi). Como ejemplo de ello, en 2024, la compañía logró una reducción del 11,18% en su huella de carbono de Alcance 1 y 2, en comparación con el año anterior. Además, la energía renovable representa ahora el 25% del consumo eléctrico de la compañía, y el 95% de sus instalaciones están equipadas con iluminación LED, lo que ha contribuido a una reducción significativa del uso de electricidad con respecto a 2023. Con respecto al consumo de agua, también ha disminuido un 9,97% durante el mismo período.



Entre otros logros, la compañía también ha reforzado su gestión de residuos, reciclando el 77% de los residuos peligrosos y el 14% de los no peligrosos, mientras que sus iniciativas de reforestación han resultado en la siembra de más de 2.000 árboles. En la misma línea, los paneles fotovoltaicos recientemente instalados lograron generar 233,4 MWh de energía limpia a lo largo del 2024, incentivando la transición de Konecta hacia una economía baja en carbono.



Impacto social

Empoderar a las personas y fomentar la inclusión sigue siendo un eje central para Konecta. La compañía está comprometida con la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades, con una plantilla donde las mujeres ocupan más del 65%, y alrededor del 30% de los puestos directivos. En 2024, la brecha salarial de género disminuyó 3 puntos, situándose aproximadamente en un 10%.



Reforzar las habilidades del talento humano y enriquecer su experiencia laboral también es otro de los pilares clave de la compañía. Por ello, a lo largo del año pasado, Konecta impartió 11,2 millones de horas de formación, con un promedio de 96 horas por empleado, incluyendo más de 670.000 sobre temas relacionados con la sostenibilidad y 46.500 sobre igualdad, equidad, diversidad y prevención de la violencia y el acoso por motivos de género.



Por último, en línea con los objetivos sociales de la compañía, Konecta Foundation trabaja para apoyar a las comunidades de todas las regiones en las que opera la compañía, generando empleo, promoviendo el acceso al mercado laboral y beneficiando a grupos desfavorecidos.



Gobernanza sólida para implementar un nuevo plan estratégico

Konecta opera un sólido Programa de Cumplimiento a nivel global, cuyo eje central es el Código de Ética, que abarca todas las áreas del negocio para reforzar la confianza de los grupos de interés y establecer los principios que guían la conducta de todos los empleados. Para garantizar su correcta implementación, la compañía ofrece cursos de concienciación y formación continua en ética y anticorrupción, habiendo impartido un total de más de 43.000 horas a lo largo de 2024.



Igualmente, la ciberseguridad y la protección de datos personales también han sido un foco clave, donde Konecta ha mantenido una estrategia integral, certificada con ISO 27001 en 22 países, por sus mejoras de seguridad continuas.



Más allá de sus logros en sostenibilidad, 2024 ha estado marcado por el lanzamiento de Katalyst 2028, el nuevo plan estratégico de Konecta, que busca consolidar el papel de la compañía como líder global en soluciones digitales de experiencia del cliente (CX). Para reforzar este posicionamiento, la compañía creó Konecta Digital, una unidad de negocio especializada en servicios avanzados que aprovechan la IA, soluciones digitales y consultoría. En este sentido, las alianzas estratégicas con líderes tecnológicos, como Google Cloud y Uniphore, aceleraron la entrega de soluciones innovadoras de CX impulsadas por IA.



Dentro de esta estrategia, Konecta también ha reforzado su presencia en mercados consolidados, incluyendo España, Italia, Colombia, Argentina y Perú, además de expandirse a otras regiones con potencial de crecimiento. A finales de 2024, la compañía extendió sus operaciones a nuevos mercados como Egipto y Sudáfrica, consolidando su presencia en países de habla inglesa. Conscientes del potencial y la evolución del lugar, Konecta se comprometió a potenciar las habilidades de sus empleados, formando a 4.000 trabajadores en herramientas y metodologías de IA y GenAI, y certificando a 500 ingenieros en tecnologías de Google Cloud.



Por su parte, Nourdine Bihmane, CEO de Konecta, destaca que "2024 ha marcado un momento crucial para Konecta, al iniciar un proceso de transformación significativo. En el núcleo de esta transformación, se sitúa el compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y la generación de un impacto positivo en la sociedad. A medida que la IA configura el futuro de la experiencia del cliente, combinamos la tecnología con la experiencia humana para ofrecer experiencias distintivas, transformadoras y responsables, fundamentadas en los principios ESG de Konecta".







