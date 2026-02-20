LACUNZA estará presente en Progetto Fuoco 2026

Progetto Fuoco 2024 LACUNZA - LACUNZA

(Información remitida por la empresa firmante)

Alsasua, 20 de febrero de 2026. - Progetto Fuoco es la cita ineludible para todos aquellos interesados en descubrir el futuro de la calefacción con biomasa. Con más de 550 marcas en 125.000 metros cuadrados de superficie expositiva, la feria Progetto Fuoco se celebrará del 25 al 28 de febrero en el Verona Exhibition Center (Italia), situado la ciudad con el mismo nombre

LACUNZA expondrá sus productos en el Pabellón 6, Stand A46 para presentar 36 aparatos de leña, de los cuales 4 serán novedades y 2 estarán funcionando. Los nuevos productos serán 3 estufas, 2 de ellas verticales, y 1 nueva cocina de leña de nombre Terra. Estos productos cumplen con Conto Termico 3.0, un incentivo estatal italiano, gestionado por el GSE (Gestore dei Servizi Energetici), que financia la mejora de la eficiencia energética y la producción de energía térmica renovable en edificios existentes. Sustituye los sistemas de calefacción antiguos por equipos eficientes, ofreciendo pagos directos de hasta el 65% de los costes en un plazo breve.



Todos estos aparatos se fabrican en Navarra, en un entorno de fuerte tradición industrial y en una zona mundialmente conocida por la calidad y fiabilidad de sus productos. Siguiendo esta tradición, apuestan por la innovación y por las tecnologías más avanzadas para el diseño de productos que respondan a las exigencias de los estilos de vida actuales. Las estufas, cocinas y chimeneas de leña de LACUNZA están realizadas con la calidad y compromiso que caracterizan a la marca, referente en el mercado y con una trayectoria sólida de más de 50 años.



Además, siendo una empresa con gran conciencia medioambiental, los productos expuestos contarán con la nueva normativa ECODESIGN2022, de obligado cumplimiento. Esta norma exige una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados.



La empresa navarra contará con todo su Equipo Comercial para presentar y recibir a quien esté interesado, en la innovación, tecnología y diseño que predomina en toda su nueva gama de productos sostenibles con el medio ambiente.







Contacto

Nombre contacto: Itsaso Ilintxeta

Descripción contacto: Marketing Manager - LACUNZA KALOR GROUP SAL

Teléfono de contacto: 948563511





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Progetto Fuoco 2024 LACUNZA

Autor: LACUNZA