Licuas impulsa la regeneración urbana en Ambroz (Vicálvaro) con más espacios verdes y accesibles

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

El mes pasado, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, visitó las obras de regeneración urbana que Licuas, en colaboración con la EMVS Madrid, está desarrollando dentro del área de actuación del ARRUR Ambroz en el barrio de Vicálvaro. La visita institucional subrayó el compromiso compartido con una ciudad más accesible, sostenible y humana.

Un ámbito estratégico para la mejora urbana

El proyecto cubre un área de actuación de 4.170 m, comprendida entre la Plaza de la U y la calle Calahorra, en Vicálvaro. El objetivo es transformar los espacios públicos existentes para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Principales actuaciones

Las obras, impulsadas por la EMVS y en las que Licuas S.A. participa activamente, comprenden:

Reordenación del interior del Parque de la U, creando itinerarios peatonales fluido y nuevas zonas verdes y estanciales.

Mejora de la accesibilidad al parque mediante la construcción de una rampa de acceso que conecta la Plaza de la U con la calle Calahorra.

Ampliación de aceras y reordenación del trazado viario, incluyendo nuevos pasos de peatones y una mediana en el tronco de la calle.

Renovación de pavimentos: instalación de losa de terrazo y adoquín permeable en zonas estanciales, y pavimento de jabre en el Parque de la U.

Mejora del alumbrado público, red de drenaje y sistema de riego para garantizar durabilidad y confort del entorno urbano.

Reposición y plantación de nuevo arbolado y especies arbustivas, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano: bancos, fuentes y aparcabicis.

Estos trabajos se enmarcan en la fase final de la intervención, que alcanzaba en torno al 70% ejecución al momento de la visita del delegado. El coste estimado es de aproximadamente 750.000 euros, incluyendo financiación pública municipal y estatal.

El papel de Licuas en la regeneración urbana

Como empresa con amplia experiencia en obra civil, infraestructuras verdes, servicios de mantenimiento, Licuas aporta su capacidad en la implementación de soluciones técnicas que mejoran la movilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del entorno. Su contribución incluye dirección técnica, asesoría en diseño de pavimentos permeables, mejora del drenaje urbano y plantación de nuevas áreas verdes.

Esta participación refuerza la posición de Licuas como aliado estratégico de entidades públicas para el desarrollo de proyectos de regeneración urbana en Madrid y otras ciudades. La compañía reafirma así su compromiso con la mejora del espacio público, el bienestar ciudadano y el entorno urbano sostenible.

Hacia una ciudad más accesible, verde y pensada para las personas

La intervención en el ámbito de Ambroz marca un paso importante hacia un modelo urbano centrado en las personas. Al mejorar los itinerarios peatonales, eliminar barreras arquitectónicas, incorporar zonas verdes y reforzar la infraestructura de servicios públicos, Licuas contribuye a que Vicálvaro avance hacia un entorno más seguro, cómodo y sostenible.

“En Licuas nos enorgullece formar parte de esta transformación urbana que acerca la movilidad, la naturaleza y la accesibilidad al día a día de los vecinos. Nuestro objetivo es claro: construir infraestructuras que conecten personas, mejoren la ciudad y generen valor para las próximas generaciones.”

Datos clave del proyecto ARRUR Ambroz

Ámbito de actuación: 4.170 m (Plaza de la U + calle Calahorra)

Programa: ARRUR “Ambroz”, distrito de Vicálvaro, Madrid.

Inversión estimada: 750.000 euros (aprox.)

Objetivos: Mejora de accesibilidad, movilidad, espacios verdes, renovación de pavimentos, alumbrado y drenaje.

Entidad promotora: EMVS Madrid

Empresa colaboradora: Licuas S.A.

Estado de ejecución: Fase final al momento de la visita institucional (≈ 70 %)

Sobre Licuas S.A.

Licuas S.A. es una empresa española especializada en la ejecución de infraestructuras urbanas, servicios municipales, rehabilitación y regeneración del espacio público. Con una sólida trayectoria y un enfoque basado en la sostenibilidad, la accesibilidad y la eficiencia técnica, Licuas se posiciona como un proveedor de referencia para administraciones públicas y promotoras privadas que buscan transformar la ciudad hacia un futuro más habitable.

Licuas S.A., construyendo ciudad, conectando personas, respondiendo al futuro urbano.

