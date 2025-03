Loar Holdings Inc. anuncia el ascenso de TC Queener a Vicepresidente Ejecutivo

Loar Holdings Inc. - Loar Holdings Inc.

TC supervisará las operaciones de Hydra-Electric en Burbank, California, y de SMR Technologies en Fenwick, Virginia Occidental

White Plains, 4 de marzo de 2025.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (Loar, nosotros y nuestro), anuncia el ascenso de TC Queener a Vicepresidente Ejecutivo, bajo las órdenes del Consejero Delegado y Copresidente Ejecutivo Dirkson Charles. TC supervisará las operaciones de Hydra-Electric en Burbank, California, y de SMR Technologies en Fenwick, Virginia Occidental.



"TC tiene un historial de fuerte liderazgo operativo y estratégico, y estoy encantado de tenerlo en el equipo ejecutivo", dijo Dirkson Charles, CEO y Co-Presidente Ejecutivo de Loar Holdings. "Igualmente importante para impulsar los resultados operativos TC trae un enfoque en la construcción intencional de una cultura coherente con los valores de Loar", terminó diciendo Dirkson Charles, CEO y Co-Presidente Ejecutivo de Loar Holdings.



T.C. se unió al Grupo Loar en 2018 y desde entonces ha desempeñado funciones de liderazgo en múltiples sitios, incluido su cargo más reciente como presidente en Hydra Electric en Burbank, CA. Con 15 años de experiencia en la industria aeroespacial, T.C. ocupó anteriormente varios puestos de liderazgo operativo y de ventas en AvtechTyee Inc. en Everett, WA.



T.C. se licenció en Ingeniería Industrial y de Fabricación por la Universidad Estatal de Oregón.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. La empresa ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad, cumpliendo con los más estrictos estándares de la industria. Loar ha establecido diferentes relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo, fortaleciendo su presencia global y asegurando un crecimiento continuo mediante la excelencia operativa y el desarrollo tecnológico.







