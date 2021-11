Luceiro Capital crea el primer search fund con capital privado internacional con sede en Galicia

Luceiro Capital es la primera firma de capital riesgo con inversores internacionales establecida en Galicia. Ha sido fundada por el gallego Iván Varela Rozados, que ha desarrollado su carrera en el ámbito de la inversión en Reino Unido y Estados Unidos. El fondo busca invertir en Pymes con un valor entre 5 y 25 millones de Euros.

A Coruña, 11 Noviembre de 2021: Luceiro Capital, una firma de inversión independiente de capital privado especializada en Pymes con alto potencial, anuncia que ha finalizado con éxito la captación de capital para el fondo Luceiro Capital Partners I, un vehículo cerrado de inversión dotado con capital por parte de 22 socios inversores profesionales, incluyendo fondos institucionales, family office e inversores privados.

Luceiro Capital Partners I se lanza con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria en una compañía privada ubicada en España o Portugal; para posteriormente involucrarse en la gestión activa de la empresa y la creación de valor a largo plazo. La estrategia del fondo está orientada a empresas familiares que buscan un socio que les ayude a dar continuidad a su proyecto y asegure una transición exitosa hacia una nueva etapa de crecimiento a través de una solución flexible de capital y experiencia, involucrándose en la gestión activa de la empresa.

El fondo tiene un foco en compañías con un valor entre 5 y 25 millones de Euros; y mandato para invertir con flexibilidad de geografía y sector; con una filosofía de inversión enfocada en la gestión activa y la capacidad de permanecer invertido en la empresa con capital permanente, buscando empresas de gran calidad en sectores con dinámicas favorables.

Luceiro Capital es la primera firma de inversión con capital privado internacional establecida en Galicia, utilizando el modelo de Search Fund, y tiene un especial compromiso con fomentar el tejido empresarial del Noroeste peninsular, aprovechando el eje atlántico que vertebra y une las economías Españolas y Portuguesas.

“Luceiro Capital se posiciona como un socio estratégico al lado del empresario, avalado por la experiencia de su grupo de inversores. Entendemos los desafíos y esfuerzos de la empresa familiar, y ofrecemos una propuesta bien definida de trabajo y capital para transformar empresas con potencial en líderes en su sector. Siempre desde el compromiso de crear valor económico, empleos, y una sociedad mejor” comenta Ivan Varela Rozados, fundador y socio director de Luceiro Capital.

Entre los socios inversores de Luceiro se encuentran fondos institucionales de Estados Unidos (Liberty Search Ventures LLC. , Dellin Investments), Bélgica (N3X Investments BV), Irlanda, Reino Unido (Seronera Capital Partners Limited), Canadá & Mexico (Alza Capital Partners LLC), así como reconocidos inversores y empresarios Españoles. Entre los inversores domésticos estan Inversiones Cabiedes, el vehículo inversor de José y Luis Martín Gutiérrez de Cabiedes y uno de los de mayor trayectoria de inversión en España; Enrique Locutura, ex Consejero Delegado de Gas Natural y Petronor y miembro del comité de Dirección de Repsol; Jose Barreiro, ex Director Global de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA; Fernando Herrero, fundador y Consejero Delegado de Inversis Banco y miembro del consejo de administración de Andbank; Luis Camilleri, Managing Director de Advent International; León Bartolomé, ex Consejero Delegado y CIO de BBVA & Partners A.V y miembro del consejo de administración de Bank of America en España; Istria Capital SCR-PYME, Ignacio Alvarez-Cedron y Angel Blanco , gestores de Beka Alpha Partners y anteriormente diretivos de mercados globales de JP Morgan Chase en España; entre otros.

Bird & Bird LLP ha actuado como asesor legal en la constitución del fondo.

Ivan Varela Rozados

Fundador y Socio Director

Ivan (A Coruña, 1990) es el fundador y Socio Director de Luceiro Capital.

Ivan cuenta con más de 7 años de experiencia de inversión. Ocupó diversos puestos en Reino Unido y Estados Unidos, trabajando como profesional de inversiones de la gestora norteamericana PIMCO, y en el área de mercados globales de los bancos de inversión MUFG y Nomura International.

MBA por LBS y Columbia Business School. Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Sistemas de Información por Cranfield University, y Diploma en Corporate Finance por la London School of Economics. Becario de Postgrado y miembro de la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié.

Efrén Lopez Ferreiro

Socio y Advisor de Estrategia & Operaciones

Efrén (Sarria, Lugo, 1990) es Socio y Asesor de Estrategia & Operaciones de Luceiro Capital.

Efrén cuenta con más de 6 años de experiencia en consultoría estratégica y de operaciones. Previo a unirse a Luceiro, Efren trabajó en Accenture Strategy y Oliver Wyman como consultor.

MBA por INSEAD y The Wharton School of the University of Pennsylvania; Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid.

Para más información y/o la gestión de entrevistas:

https://luceirocapital.com/

info@luceirocapital.com

Telf…+34 636226135