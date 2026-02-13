Madrid reunirá a 30 alcaldes ucranianos con empresas españolas para impulsar la reconstrucción de Ucrania

Presentación del Foro para la Reconstrucción de Ucrania en Madrid, en febrero de 2025 - FORO GLOBAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA

Madrid, 13 de febrero de 2026.

Madrid será sede el próximo 25 de febrero de 2026 de la segunda edición del Foro Global para la Reconstrucción de Ucrania – Partenariado Económico y Humanitario, un encuentro internacional impulsado por el sector privado a través de Rotary International que reunirá a una delegación de 30 alcaldes ucranianos con empresas y representantes del sector público y privado español con el objetivo de proponer e impulsar proyectos concretos de reconstrucción y cooperación bilateral.

El foro busca fortalecer la colaboración entre España y Ucrania en áreas clave como energía e infraestructuras, tecnología e innovación, agricultura, proyectos humanitarios y financiación institucional, facilitando el intercambio de experiencias, recursos y oportunidades de inversión.

Impulsado por Oleksandr Predytkevych, presidente del Rotary Club Madrid Intercontinental Passport, y con el apoyo de instituciones empresariales de Madrid, el evento se plantea como una plataforma práctica para identificar oportunidades de reconstrucción, atraer nuevos inversores y socios europeos y definir una hoja de ruta de cooperación a medio y largo plazo.

Las empresas e instituciones españolas podrán conocer de primera mano las necesidades prioritarias de las comunidades locales ucranianas, así como los proyectos ya identificados para su desarrollo, con el objetivo de analizar posibles vías de participación.

Entre los alcaldes que participarán como conferenciantes en el foro figuran Anatolii Fedoruk, Alcalde de Bucha, Serhii Morhunov, Alcalde de Vinnytsia, Ihor Polishchuk, Alcalde de Lutsk, Viktor Shakyrzian, Alcalde en funciones de Rivne, Bohdan Andriiv, Alcalde de Uzhhorod, Volodymyr Shmatko, Alcalde de Chortkiv, Andrii Dranchuk, Alcalde de Khotyn, Anatolii Vershyna, Alcalde de Pavlohrad, Serhii Rieznik, Alcalde de Samar, Oleh Albanskyi, Alcalde en funciones de Podilsk, Maksym Lahodiienko, alcalde de Novyi Buh, Roman Voluiko, Alcalde de Haivoron, Liudmyla Prokopechko, Alcaldesa de Dobroslav, Mykola Lukianchuk, Alcalde Velykodolynske, Anton Ovsiienko, Alcalde Bilohorodka, Mykola Benzar, Alcalde de Oleksandrivka, Serhii Tsobenko, Alcalde de Holovanivsk, Maksym Samchyk, Alcalde de Raihorodok, Ruslan Sadikov, Alcalde de Nadlatske, Denys Tkachenko, Alcalde de Velykodolynske, Vasyl Huliaiev, Alcalde de Chornomorsk.

El foro también contará con la ponente Ksenia Koldin, joven embajadora de la organización benéfica Save Ukraine, quien compartirá su experiencia personal como niña deportada fuera de Ucrania, y quien hablará sobre de la necesidad de regreso de los niños ucranianos deportados como parte esencial del proceso de reconstrucción de Ucrania.

Balance de la primera edición del foro

La primera edición del foro, celebrada en 2025, contó con la participación de más de 100 empresas españolas y 23 comunidades ucranianas, y permitió la presentación de 16 proyectos empresariales. El encuentro contó con el respaldo de organizaciones como la Cámara de Comercio de Madrid, la CEOE, la Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) e ICEX, entre otras.

Como resultado, se firmaron acuerdos de cooperación entre la Federación de Municipios de Madrid y comunidades ucranianas para realizar proyectos conjuntos en infraestructuras, urbanismo y ayuda humanitaria, así como un acuerdo entre UGT FICA y la Asociación Rada para la formación y homologación de títulos de trabajadores ucranianos en España, entre otros.

Información práctica

Fecha: 25 de febrero de 2026

Horario: 11:00–15:00 y 17:00–21:00

Lugar: Ateneo de Madrid

Sobre el Global Forum for the Reconstruction of Ukraine

El Global Forum for the Reconstruction of Ukraine – Economic and Humanitarian Partnership es una plataforma internacional de cooperación público-privada orientada a impulsar proyectos concretos para la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto. Este foro conecta a autoridades locales ucranianas, empresas, instituciones públicas, organizaciones internacionales e inversores europeos con el objetivo de desarrollar iniciativas en sectores estratégicos como energía, infraestructuras, innovación, agricultura y ayuda humanitaria, fomentando alianzas sostenibles y de impacto real sobre el terreno.