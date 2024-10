Marketing & Gaming 2: Ibiza Edition, el foro que une a expertos en marketing y comunidades digitales

(Información remitida por la empresa firmante)

Un evento exclusivo que prioriza un know-how profesional único y el desarrollo de relaciones personales, en el entorno único de Ibiza

Ibiza, 31 de octubre de 2024.- La Isla de Ibiza se convirtió en el punto de encuentro para la comunidad de profesionales del marketing con Marketing & Gaming 2: Ibiza Edition. Esta 2.ª edición del foro profesional, celebrado el pasado 17 de octubre, reunió a más de medio centenar de destacados expertos de marketing y comunicación del país, tanto de grandes marcas como Visa, Universal Pictures, Pepsico, El Pozo, Mas Orange o Ibercaja, entre otros, con expertos de las más avanzadas formas de conectar con el público.



Organizado por Play the Game, agencia de referencia en el gaming y las comunidades digitales, el evento se ha consolidado como una cita ineludible para quienes buscan descubrir las nuevas tendencias del entretenimiento global, así como establecer una sólida red de contactos que genere oportunidades de negocio reales.



Un ambiente propicio para el intercambio y la colaboración

A diferencia de los grandes congresos masificados, este encuentro se enfoca en un concepto intimista y transgresor, tanto en el contenido como en el formato. Bajo el sol ibicenco y con el mar Mediterráneo como telón de fondo, los asistentes disfrutaron de un entorno relajado que facilitó el diálogo y el intercambio de experiencias profesionales.



Sin la presión de extensas agendas de ponencias, los profesionales tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad a sus colegas, compartir perspectivas y explorar posibles colaboraciones futuras. Esta filosofía permite que cada participante aporte y reciba insights relevantes, enriqueciendo la experiencia colectiva a través de un conjunto de conocimientos individuales compartidos.



Como remarca Alfonso Rubio, Digital Marketing Manager de ElPozo "El evento tiene una esencia especial. Con este formato íntimo, se ayuda a potenciar la interacción entre marcas y proveedores. Se trata de un espacio donde se puede conectar, aprender y explorar posibles colaboraciones. Lograr estas sinergias es uno de los puntos fuertes que hace único a este encuentro".



Mirando hacia el futuro del entretenimiento digital

El evento sirvió de foro para debatir las tendencias emergentes en el marketing. Se abordaron temas como la importancia de las comunidades digitales, a lo que Oscar Soriano, CEO de Play the Game comentó "el poder de las comunidades digitales es muy fuerte hoy en día, marcas que no existían hace pocos años lideran las preferencias de los jóvenes como Prime, Nude Project o Vicio por poner unos ejemplos y es gracias a una inteligente utilización de las comunidades digitales. Y esto afecta, seriamente, desde ya a las cuentas de resultados de marcas como Coca Cola, Levi’s o McDonalds".



Se abordaron otros temas especialmente relevantes como las nuevas tecnologías inmersivas, como la VR o la XR de la mano de DeuSens, de cómo crear contenido de valor con Tiktok o Pinterest, de la pujanza de movimientos como el Kpop o el Manga, de juegos móviles con La Liga Entertainment, de nuevas propuestas disruptivas para formatos presenciales como A1M Entertainment o Admefy, de la necesidad de establecer KPIs lógicos y realistas con el marketplace G2A o del futuro del entretenimiento con DeAplaneta.



Un referente en la industria

El éxito de la primera edición ha permitido la llegada de un mayor número de patrocinadores para esta nueva edición como Iberia Express, DeuSens y el Consell de Ibiza, que han permitido un evento con mayores recursos y más asistentes.



La edición 2024 ha reafirmado la importancia de crear espacios de abordar aspectos importantes en profundidad y sin discursos tipo. Sin olvidar que las relaciones personales son las que pueden empujar un proyecto adelante. Visto el éxito de la segunda edición y de los elogios de los asistentes, parece asegurada una 3.ª edición en la maravillosa isla de Ibiza de cara a 2025.



Qué opinan los asistentes a Marketing & Gaming 2: Ibiza Edition

"Nuestra primera edición y ha sorprendido, no esperábamos algo así, es un formato distendido, es un formato donde conocer a las personas, no únicamente conocer la parte de negocio, sino lograr conectar que es lo bonito y lo más importante, deseando repetir el año que viene" - Álvaro Monzón, CEO y CoFundador de DeuSens.



"M&G 2: Ibiza Edition ha vuelto a ser una excelente oportunidad para reconectar con colegas del sector, compartir conocimiento, oportunidades de colaboración y puntos de vista sobre las nuevas comunidades y la mejor manera de presentarse de forma relevante ante ellas. Y todo dentro de un ambiente y organización que propicia esas conversaciones cercanas y abiertas entre todos los participantes" - Javier Perales, Senior Brand & Product Marketing Spain and Portugal de Visa.



"La segunda edición de Marketing & Gaming Ibiza ha sido una experiencia extraordinaria. El contenido de calidad de la mano de los grandes profesionales del sector ha permitido a los asistentes adquirir un conocimiento de alto valor. Y la facilidad del networking generado, ha propiciado unas conexiones fluidas y dinámicas entre los asistentes" - Marta de Manuel, responsable de CRM en AMKT.



Sobre Play The Game

Play the Game es la agencia de marketing que ayuda a las marcas a conectar y ser relevante para las diferentes comunidades digitales.



Más de 500 proyectos con +70 marcas como Nike, Burger King, HBO, VISA, Universal Pictures, VW, El Pozo, Doritos, Citroën, entre otros, avalan el trabajo de un equipo multidisciplinar especializado en gaming y las comunidades digitales.



Fundada en 2016, Play the Game tiene operaciones tanto en España como Estados Unidos.







Contacto

Nombre contacto: Enrique García

Descripción contacto: PR Specialist

Teléfono de contacto: 654 51 98 94