Mática Partners multiplica por diez su capacidad de consultoría con Matix, sus agentes de IA

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

Mática Partners anuncia el lanzamiento de Matix, un sistema multiagente que marca un cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico: permite multiplicar por diez la capacidad de consultoría de la compañía, incrementa la productividad y eleva el valor del equipo, orientándolo a tareas de mayor impacto y a una mejor remuneración.

Los agentes de IA de Matix condensan el conocimiento de Mática Partners en un equipo virtual de desarrollo, donde cada agente desempeña un rol clave del ciclo de vida del software. Este enfoque, parte de su modelo propio AI Shore que combina tecnología y talento hiperespecializado.

Gracias a esta arquitectura, proyectos complejos que antes requerían meses se transforman en resultados alcanzables en días. Matix marca una nueva etapa en la consultoría tecnológica, integrando inteligencia artificial con método y cultura empresarial.

Mática Partners ha puesto en producción Matix, un sistema pionero de agentes de inteligencia artificial capaz de cubrir todas las fases de un proyecto tecnológico: desde la definición y la arquitectura hasta el desarrollo, las pruebas y la documentación.

A diferencia de herramientas como Copilot, que están pensadas para asistir a un profesional en tareas puntuales y escribir código, Matix funciona como un equipo virtual completo de máticos y máticas capaz de razonar sobre datos. Con Matix un agente redacta historias de usuario, otro diseña arquitecturas, otro genera código y otro realiza pruebas. Todos trabajan de forma coordinada entre sí y con los profesionales de Mática, que supervisan y validan cada paso. Así, la compañía multiplica su capacidad de consultoría manteniendo su metodología y cultura de trabajo.

“El resultado es una inteligencia colectiva artificial, fiel a cómo trabajamos realmente”, afirma Juan Ramón González, CEO y Cofundador de Mática Partners. “Este modelo AI Shore by Mática nos permite multiplicar por diez nuestro capital intelectual y abordar proyectos complejos con una fuerza laboral exponencial, segura y gobernada”.

Con este lanzamiento, Mática se convierte en una de las primeras consultoras europeas en poner en producción un sistema de agentes de IA orquestados para proyectos de gran escala.

Cambio de paradigma: más velocidad, más elasticidad, más valor humano

Con Matix, Mática Partners multiplica exponencialmente su capital intelectual y transforma una oferta históricamente inelástica —limitada por la disponibilidad de profesionales— en una oferta elástica, escalable según las necesidades técnicas de cada proyecto.

Aceleración de tiempos: fases que antes requerían semanas pueden completarse en cuestión de días, y tareas repetitivas de documentación o validación, en horas.

Elasticidad en la ejecución: la capacidad de “escalar equipo” se multiplica de forma exponencial, manteniendo el control y la calidad mediante supervisión humana.

Potencia el rol humano: los profesionales dedican menos tiempo a tareas mecánicas y más a la aportación de valor —criterio, diseño, validación, toma de decisiones—, lo que impulsa su carrera y la calidad del servicio, al tiempo que permite mejorar sus condiciones laborales y su remuneración.

“Trabajar con Matix no es reemplazar máticas y máticos, sino multiplicar su impacto. Es liderar un equipo ampliado y con capacidades exponenciales, compuesto por agentes de IA que siguen nuestra metodología al detalle, mientras el humano aporta criterio, experiencia y control”, explica Marc Serra, CEO del Grupo Mática y Cofundador de Mática Partners. “Los máticos y las máticas mantienen el timón, y los entregables cumplen con nuestros altos niveles de calidad. Esto aumenta el valor profesional de cada persona y mejora su remuneración… y sí, cuestiona el modelo tradicional de consultoría, donde el tiempo humano se mide en horas y no en impacto”.

Calidad y método como valor diferencial

Matix ya se aplica en proyectos de IA, ingeniería y gobierno del dato, demostrando su valor en sectores como alimentación, retail, banca y telecomunicaciones, entre otros.

En la práctica, permite:

Documentación y diseño técnico más uniformes y consistentes, listos para iterar rápido.

Desarrollo y pruebas con mayor estandarización y trazabilidad.

Validación continua por parte de expertos, con reducción de cuellos de botella humanos.

Mayor alcance de los equipos, sin sacrificar calidad, seguridad ni gobernanza.

“Matix integra nuestro know-how en cada agente, con procedimientos de validación, metodología de desarrollo y estándares de ingeniería pensados para entornos reales, evitando el ‘no code’ improvisado y automatización sin control”, señala González. “Los profesionales de Mática dirigen, guían y validan; los agentes ejecutan con consistencia, equilibrando velocidad, seguridad y fiabilidad”.

AI Shore, toda la potencia de la IA y del conocimiento humano en un mismo equipo

La incorporación de agentes de IA en la consultoría tecnológica marca un cambio radical: a medida que su autonomía crece, el límite deja de estar en lo humano y pasa a depender de la capacidad tecnológica. Mática Partners lidera esta transformación con agentes de IA propios, diseñados según su cultura, buenas prácticas, seguridad y rigor técnico.

Estos agentes son únicos: amplían las capacidades de cada profesional, optimizan su trabajo y elevan el impacto de cada proyecto. Una IA creada por y para el equipo, que combina lo mejor de la tecnología con la experiencia humana de los máticos y las máticas.

