El MBA de Cámara Valencia clausura la promoción 2025 en un acto que destaca la formación directiva

Acto de graduación del MBA de la Cámara de Comercio de Valencia · Curso 2024–2025 - MBA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA

Valencia, 28 de noviembre de 2025.

La Cámara de Comercio de Valencia celebra la Graduación del MBA 2025 y refuerza su compromiso con la profesionalización directiva del tejido empresarial valenciano.

La Cámara de Comercio de Valencia ha celebrado la Ceremonia de Graduación del MBA curso 2024-2025, un acto institucional que reunió a alumnos, profesorado, representantes empresariales y miembros de la corporación, y que puso en valor la importancia estratégica de la formación directiva para impulsar la competitividad del tejido empresarial valenciano.

Durante el acto, la Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia subrayó el papel del MBA como uno de los programas de referencia en la Comunitat Valenciana para la profesionalización del talento directivo. El máster ha formado ya a cientos de profesionales en ámbitos esenciales como estrategia, innovación, finanzas, liderazgo, marketing y transformación digital, contribuyendo directamente al desarrollo de empresas de todos los sectores.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la intervención del alumno Diego Zaldívar, en representación de toda la promoción del MBA. Su reflexión puso voz al trabajo, la dedicación y el compromiso de sus compañeros durante el curso.

Asimismo, durante el acto se recordó una de las frases más compartidas de la jornada, que sintetiza el espíritu del programa y la filosofía de aprendizaje continuo que impulsa el MBA de la Cámara de Comercio de Valencia: “El conocimiento debe mejorarse, cuestionarse y ampliarse constantemente; de lo contrario, acaba desapareciendo.”

Cifras y logros del MBA Cámara Valencia

Durante el año académico, los alumnos han desarrollado cerca de 10 proyectos empresariales, han trabajado en casos reales de empresas, han participado en simulaciones de dirección estratégica y han recibido formación impartida por profesionales con una amplia trayectoria en la empresa privada y la gestión directiva.

El programa, concebido en modalidad executive para garantizar la compatibilidad con la actividad profesional, ha reunido perfiles procedentes de diferentes sectores, consolidando un entorno de networking de alto valor.

Cooperación con el tejido empresarial valenciano

El MBA de la Cámara de Valencia se ha convertido en un espacio de colaboración entre profesionales, docentes y empresas de la Comunitat. La Cámara de Comercio refuerza así su papel como institución clave en la formación de directivos, el impulso del talento local y la competitividad empresarial.

Representantes de empresas colaboradoras destacaron la importancia de disponer de líderes idóneamente preparados para afrontar los retos actuales: digitalización, sostenibilidad, innovación y gestión estratégica en un entorno económico cambiante.

Reconocimiento a la excelencia

Durante la gala se hizo entrega del premio a la alumna Alejandra Cabo Caillet reconocida como la Número 1 de la promoción del MBA Executive 2024-2025 de la Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia.

El acto se articuló en torno a los momentos clave del evento: la entrega de diplomas, las intervenciones institucionales, un espacio propicio para el networking y las tradicionales fotografías de familia.

Sobre el MBA Cámara Valencia

El MBA de la Cámara de Comercio de Valencia es uno de los programas ejecutivos de referencia en la Comunitat Valenciana, reconocido por su enfoque práctico, su relación calidad-precio y un claustro compuesto por profesionales y economistas de prestigio como Daniel Lacalle, José Carlos Díez, Isabel Aguilera y José María O’Kean.

El programa se imparte en modalidad executive -viernes tarde y sábados mañana-y combina clases presenciales con la posibilidad de seguimiento en remoto limitado, garantizando la compatibilidad con la actividad profesional.

Con más de 1.800 antiguos alumnos, el MBA destaca por su metodología basada en casos reales, su orientación a la aplicación inmediata y la defensa grupal obligatoria de un Proyecto Fin de Máster ante un tribunal examinador.

Con el inicio de la 11ª promoción correspondiente al curso 2025-2026, el MBA de la Cámara de Comercio de Valencia continúa formando a los profesionales que liderarán los retos empresariales de los próximos años en la Comunitat Valenciana.

Más información en: www.master-valencia.com