Tu Medicina Financiada; más de una década haciendo posible la medicina privada para todos

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

Acceder a servicios médicos de calidad exige hoy soluciones innovadoras que respondan al avance tecnológico y a las nuevas dinámicas del sector sanitario. La financiación médica se posiciona como una de las claves estratégicas para consolidar un modelo asistencial accesible, flexible y centrado en las personas.

Desde 2013, Tu Medicina Financiada (TMF) facilita esta transición, brindando soluciones eficientes a pacientes y profesionales. Bajo un modelo ágil, seguro y 100 % regulado, su propuesta refuerza la confianza en la medicina privada en España, promoviendo un entorno donde los tratamientos son viables sin comprometer la planificación económica del usuario.

Una trayectoria pionera al servicio de la financiación responsable

Tu Medicina Financiada nació con una misión clara: facilitar el acceso a procedimientos médicos mediante un sistema de financiación médica personalizado, sin que el coste total del tratamiento sea un obstáculo. Desde su fundación, ha establecido un modelo operativo que cumple con todos los requisitos de la Ley Bancaria, trabajando exclusivamente con entidades financieras autorizadas y adaptando cada propuesta a las necesidades reales del paciente.

Gracias a este sistema, miles de personas han podido llevar a cabo tratamientos en áreas como cirugía plástica, odontología, reproducción asistida, oftalmología o traumatología, sin necesidad de modificar su entidad bancaria ni enfrentarse a trámites complejos. La propuesta está diseñada para que el profesional sanitario pueda centrarse en su labor clínica, mientras Tu Medicina Financiada gestiona todos los aspectos administrativos del proceso.

La plataforma pone a disposición de sus colaboradores recursos formativos, integración con sistemas de gestión clínica y herramientas de simulación que optimizan el flujo de trabajo en consulta, mejorando la toma de decisiones por parte del paciente. El resultado es una red de confianza que favorece la accesibilidad sanitaria y fortalece el tejido de la medicina privada en España.

Centros Premium TMF: una experiencia 360º para pacientes y profesionales

Como evolución natural de su modelo, Tu Medicina Financiada ha desarrollado los Centros Premium TMF, una red que aglutina a clínicas y profesionales que destacan por su excelencia en la gestión médico-financiera. A través de estos centros, el paciente accede a una experiencia integral que combina asesoramiento clínico, planificación personalizada de pagos y acompañamiento continuo.

La metodología activa el llamado “Efecto Divulgación TMF”, donde los propios pacientes recomiendan su experiencia, generando nuevas oportunidades para los centros. Esta propuesta consolida el compromiso con la financiación de tratamientos médicos, aportando valor tanto a nivel asistencial como operativo.

Con el lanzamiento de la web www.centropremiumtmf.com, se refuerza el nexo digital entre usuarios y centros médicos adheridos, fortaleciendo la confianza y mejorando la visibilidad de una red médica que apuesta por la innovación responsable. Este canal facilita la localización por ciudad o especialidad, reforzando el acceso inmediato a soluciones que transforman la atención médica en una experiencia conectada, segura y adaptada a cada necesidad.

