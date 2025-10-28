Mensa España presenta la 8ª edición de #MensaJob y el Sello Ingenio en su Reunión Anual en Sevilla - MENSA ESPAÑA

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

Mensa España, la asociación de personas con alto cociente intelectual (CI), celebrará su evento más importante del calendario, la Reunión Anual de Mensa (RAM), en el Hotel Ilunion Alcora Sevilla de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. El evento tendrá lugar durante el puente de diciembre, del 4 al 8 de diciembre. Este año se esperan más de 500 mensistas.

En el marco de esta Reunión Anual, se llevarán a cabo dos actividades destacadas y abiertas al público: la entrega del nuevo Sello Selección Mensa Ingenio y la mesa redonda de la 8ª edición de #MensaJob.

8ª Edición de #MensaJob: ¿Felicidad en el trabajo?

La Bolsa de Trabajo de Mensa España organiza, por octavo año consecutivo, una Mesa Redonda relacionada con la Empleabilidad. La octava edición de #MensaJob se centrará en el tema “¿Felicidad en el trabajo?: El bienestar en las organizaciones”.

Fecha y hora: 5 de diciembre a las 10 de la mañana.

Lugar: hotel Ilunion Alcora Sevilla.

Acceso: la actividad es gratuita y abierta a todo el público interesado.

Contenido: el foro explorará cómo las organizaciones modernas están resignificando el bienestar laboral y qué estrategias están utilizando, abordando preguntas clave sobre cómo se mide el bienestar, los factores que influyen en la felicidad laboral, la relación entre inteligencia y satisfacción, y el papel de la personalidad de los líderes.

Ponentes destacados:

La mesa redonda contará con la participación de expertos de diversas áreas:

Ana Amo Arturo: Psicóloga, Coach Ejecutiva, Consultora de Gestión del Talento e Impulsora del Bienestar Organizacional.

Bárbara Díez: Psicóloga Supervisora de Mensa España, profesora universitaria (UNED) y especialista en alta capacidad intelectual (ACI).

Carlos Garrido Córdoba: Director de RRHH en Inés Rosales.

Rosimari Pinto Carvalho: Responsable de Reclutamiento y Bienestar en el sector tecnológico, y Agente de Igualdad.

Paquita Cardona: Abogada y Psicóloga, y gestora del Servicio de Orientación Laboral y Profesional de la Bolsa de Trabajo de Mensa España.

Antonio Pérez-Chacón: Doctor en Psicología de los RRHH, experto en Riesgos Psicosociales y en Personas Altamente Sensibles (PAS).

Moderador: Vicente Feltrer, coordinador de la Bolsa de Trabajo de Mensa España.

Test de Acceso a Mensa: al finalizar la mesa redonda, todos los asistentes que lo deseen podrán realizar gratuitamente el test de acceso a Mensa, previa inscripción en el siguiente enlace: mensa.es/formularios/mensa-test-gratuito_ram2025

Lanzamiento del Sello Selección Mensa Ingenio

Mensa España lanza el Sello Selección Mensa Ingenio para galardonar a los juegos de mesa que sobresalen por su faceta de ingenio.

Finalistas: los miembros de la asociación han seleccionado 4 finalistas en la Categoría Nacional y 4 en la Categoría Importados para la edición 2025.

Categoría Nacional 2025: The lie, Zoogitives, Phoenix New Horizon, y Valkirias.

Categoría Importados 2025: Cazabombas, For a Crown, Sky Team, y Arcs.

Entrega del Galardón: el anuncio de los ganadores está previsto para el 30 de noviembre y la entrega oficial de los sellos se realizará durante el evento de apertura de la Reunión Anual de Mensa, el 5 de diciembre en San Juan de Aznalfarache.

Sobre Mensa España y la RAM 2025

Mensa es una asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa a personas con un coeficiente intelectual superior al 2% la población general. Mensa España, fundada en 1980, organiza actividades para fomentar el intercambio de ideas, el desarrollo personal y proporcionar a sus socios un entorno social e intelectual estimulante.

La RAM 2025 se presenta como una oportunidad para que los socios se reúnan y exploren la rica cultura e historia de Sevilla. La asociación subraya el crecimiento de su comunidad, con 289 miembros en Andalucía y 84 de ellos en la provincia de Sevilla. Los participantes disfrutarán de un programa variado que incluye actividades y talleres en el hotel sede, así como visitas guiadas a lugares emblemáticos de la ciudad.

Más información:

Sello Selección Mensa Ingenio: www.mensa.es/seleccion-mensa-ingenio

Contacto para prensa: comunicacion@mensa.es

Contacto Sello Selección Mensa Ingenio: mensaingenio@mensa.es

Web de Mensa España: www.mensa.es

Email de contacto: comunicacion@mensa.es