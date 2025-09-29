Mormedi comparte su visión global en la DMI Design Leadership Conference

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2025

La DMI: Design Leadership Conference, celebrada este mes en la sede central de Philips en Cambridge, Massachusetts (EE. UU.), conmemoró su 50º aniversario, reuniendo a destacados líderes mundiales del diseño estratégico para debatir sobre los retos y oportunidades de la disciplina a nivel global.

En este contexto, Juliane Trummer, Vicepresidenta de Estrategia de Mormedi, participó en el panel “Design & Innovation Around the Globe”, moderado por Carole Bilson, Presidenta del Design Management Institute (DMI), junto a referentes de Francia, Brasil y Turquía. Aunque Mormedi nació en Madrid, la consultora ha desarrollado a lo largo de los años una visión internacional, trabajando con clientes y equipos en distintos países y sectores, lo que le permite aportar una perspectiva global a la conversación sobre el diseño y la innovación.

El panel contó también con la participación de:

Jean-Jacques L'Henaff, Leader, LIXIL Global Design, Americas (Francia)

Romeu Biscaia Machado, Fundador y CDO, commcepta Design (Brasil)

Özlem Er, PhD, Profesora, Istanbul Bilgi University (Turquía)

Durante la conversación, se exploraron distintos aspectos del diseño estratégico y su papel como motor de cambio en un mundo interconectado:

Educación y mentoría en la formación de líderes: se destacó cómo las escuelas de diseño y el acompañamiento de mentores resultan fundamentales para preparar a la próxima generación de líderes creativos, fomentando no solo el desarrollo de habilidades técnicas, sino también el pensamiento crítico y la capacidad de generar impacto social.

Influencia de experiencias personales y culturales: los ponentes compartieron cómo vivencias individuales, como la infancia en entornos naturales o la exposición a diferentes culturas, influyen en la manera de afrontar la resolución creativa de problemas y en la generación de nuevas ideas.

Desafíos de emprender y dirigir proyectos internacionales: se analizaron las dificultades y aprendizajes que conlleva iniciar y escalar empresas de diseño, así como liderar equipos multiculturales en proyectos de alcance global.

Adaptación a mercados diversos: se resaltó la necesidad de comprender las particularidades culturales y de consumo en cada región para diseñar productos, servicios y experiencias que conecten de manera auténtica con los usuarios locales.

Diálogo intergeneracional y diversidad de perspectivas: la conferencia destacó el valor de reunir a profesionales de distintas edades y trayectorias —con participantes desde los 20 hasta los 90 años— para enriquecer el debate con una variedad de puntos de vista, historias y aprendizajes.

La mesa redonda evidenció cómo el diseño, entendido como una disciplina global y colaborativa, puede convertirse en un catalizador de innovación y en una herramienta clave para afrontar los desafíos sociales, tecnológicos y económicos del futuro.

Sobre Mormedi

Mormedi es una consultora estratégica de diseño e innovación que ayuda a sus clientes a crear productos, servicios y experiencias que cautivan a los usuarios y generan crecimiento empresarial. Con un equipo global que combina estrategia, creatividad, tecnología y visión de negocio, ofrecen soluciones relevantes y de alto impacto. Con oficinas en Madrid, Nueva York y Tokio, operan a escala internacional con un enfoque dinámico y personalizado para afrontar los desafíos globales.

