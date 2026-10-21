Una mujer cancela 57.817,18 € en Ripollet (Barcelona) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 21 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido cancelar 57.817,18 euros a una mujer de Ripollet (Barcelona, Cataluña). La afectada ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) tras atravesar una prolongada situación de precariedad económica que le impedía atender con normalidad sus necesidades más básicas.

Cuando llegar a fin de mes se convierte en una dificultad constante

Los abogados de Repara tu Deuda señalan que la insolvencia comenzó a gestarse durante una etapa de dificultades económicas sostenidas. La mujer no siempre disponía de dinero suficiente para comprar alimentos y otros productos esenciales, una situación que se agravaba especialmente en los últimos días de cada mes.

Los letrados describen una realidad en la que la afectada trataba de asegurar su subsistencia y dignidad. Ante la falta de recursos, utilizó reiteradamente tarjetas de crédito y préstamos informales para afrontar los gastos cotidianos.

Según aclaran los profesionales, estas decisiones respondían a su intención de conseguir cierta tranquilidad económica, no a una voluntad de eludir sus obligaciones. Sin embargo, cada nueva operación aumentaba las cantidades pendientes y terminaba dificultando todavía más su recuperación financiera. El endeudamiento acabó afectando también a su bienestar emocional, debido a la preocupación constante por la falta de estabilidad.

La Segunda Oportunidad responde a realidades muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia. Entre quienes recurren a ella figuran empresarios cuyos negocios no prosperaron, trabajadores con dificultades laborales, víctimas de engaños, personas divorciadas y padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda.

Para acogerse a este mecanismo es necesario acreditar una insolvencia actual o inminente y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. También se examinan los antecedentes penales por determinados delitos económicos y otras circunstancias que puedan impedir legalmente la exoneración.

El objetivo es que quienes cumplen estos requisitos puedan solicitar la cancelación de las obligaciones legalmente exonerables y recuperar progresivamente su autonomía económica.

La defensa de los consumidores, otra especialización del despacho

Además de tramitar procedimientos de Segunda Oportunidad, Repara tu Deuda Abogados trabaja en la defensa de los derechos de los consumidores. Sus profesionales revisan contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones que correspondan.

Esta labor resulta especialmente relevante cuando los productos de financiación, lejos de resolver una dificultad puntual, terminan aumentando la carga económica de quienes los utilizan.

La cancelación obtenida en Ripollet permite mirar más allá de las cifras. Para alguien que durante mucho tiempo tuvo que calcular si podría afrontar incluso las compras imprescindibles, recuperar margen para organizar su economía supone una oportunidad de vivir con menos incertidumbre. Su experiencia también puede animar a otras personas a buscar asesoramiento y descubrir que una situación de endeudamiento prolongado no tiene por qué ser permanente.

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