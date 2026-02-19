Muriel Atalanta aborda la aromaterapia como herramienta de bienestar emocional - Muriel Atalanta

Madrid, 19 de febrero de 2026.-

El aumento sostenido de los trastornos relacionados con el estrés ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales preocupaciones en materia de salud en los últimos años. En este contexto, la aromaterapia ha despertado un interés creciente como herramienta complementaria orientada al bienestar emocional, especialmente por su relación directa con los mecanismos neurológicos que regulan las emociones.

Muriel Atalanta analiza el papel del olfato en los procesos emocionales y su conexión con el sistema límbico, estructura cerebral responsable de la regulación de la memoria, las emociones y las respuestas al estrés. A diferencia de otros estímulos sensoriales, los aromas actúan de forma directa e inmediata sobre estos centros emocionales, lo que explica su capacidad para inducir estados de calma o activación según la composición utilizada.

Ciencia, historia y conexión sensorial

El olfato es el único sentido conectado directamente con el sistema límbico sin pasar previamente por el tálamo, lo que facilita una respuesta emocional rápida e intensa ante determinados estímulos aromáticos. Esta particularidad neurobiológica sustenta el interés científico en la aromaterapia como herramienta de apoyo en contextos de tensión emocional.

El uso de aceites esenciales con fines de cuidado personal no es reciente. Civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma ya empleaban extractos aromáticos en rituales, prácticas de higiene y contextos de bienestar. En la actualidad, estos conocimientos se integran en rutinas modernas orientadas a favorecer entornos más equilibrados y conscientes.

Determinados aromas se asocian a sensaciones de serenidad, mientras que otros pueden estimular la concentración o la activación. Esta diversidad permite adaptar el uso de aceites esenciales a distintas necesidades, siempre desde una perspectiva informada y responsable.

Integración en rutinas contemporáneas de bienestar

La incorporación de la aromaterapia en hábitos diarios responde a una búsqueda de herramientas complementarias que contribuyan a gestionar el impacto del estrés. La creación de espacios aromáticos en el entorno doméstico o profesional puede influir en la percepción emocional del ambiente, favoreciendo una mayor sensación de equilibrio.

Muriel Atalanta promueve una aproximación estructurada al uso de aceites esenciales, basada en la comprensión de sus efectos sensoriales y en la conexión entre el olfato y el bienestar emocional. Este enfoque combina conocimiento histórico y fundamentos científicos, situando la aromaterapia dentro de una visión contemporánea del autocuidado.

En un escenario donde el estrés se ha convertido en un factor recurrente en la vida cotidiana, la aromaterapia se consolida como una herramienta complementaria vinculada a la estimulación sensorial y al equilibrio emocional, integrándose progresivamente en prácticas de bienestar actuales.

