Murwall Sport refuerza su catálogo con ropa ciclista técnica made in Spain

Cuando el ciclismo trasciende la mera práctica deportiva y se convierte en un estilo de vida, la exigencia de la indumentaria técnica adquiere otra dimensión. Ya no basta con vestir una prenda funcional: se busca precisión, diseño, comodidad y durabilidad.

En ese escenario, la ropa ciclista técnica se transforma en un aliado estratégico imprescindible para quienes pasan horas sobre la bicicleta. Bajo esta premisa, Murwall Sport amplía su propuesta con una colección que aúna innovación textil, desarrollo local y conocimiento experto, consolidando un catálogo de prendas fabricadas íntegramente en España.

Diseño técnico y fabricación 100 % nacional

Murwall Sport, firma especializada en equipamiento ciclista, ha sabido integrar la experiencia de profesionales del ciclismo con el conocimiento especializado de expertos en confección textil para desarrollar prendas técnicas con un alto nivel de detalle. Desde su sede de producción en Talavera de la Reina (Toledo), la compañía diseña, prueba y confecciona todas sus piezas, garantizando así el control total sobre la calidad y sostenibilidad del proceso.

Con esta estrategia de crecimiento, la marca española refuerza su catálogo mediante la incorporación de nuevas líneas de producto y mejoras técnicas que responden a las demandas reales de los ciclistas actuales. Esta ampliación consolida su propuesta como una de las más completas del mercado nacional, tanto en variedad como en especialización.

Su colección está compuesta por una amplia gama de productos: maillots, culottes, buzos de competición, chaquetas, chalecos, camisetas interiores, calcetines, manguitos, perneras y guantes. Cada prenda ha sido concebida pensando en la aerodinámica, la transpirabilidad, la termorregulación y la resistencia.

Entre sus características principales destacan los tejidos ligeros y de secado rápido (Quick Dry), las estructuras de malla para mejorar la ventilación, las costuras planas para evitar rozaduras, los detalles reflectantes para aumentar la visibilidad y los ajustes ergonómicos que se adaptan al cuerpo como una segunda piel.

El uso de tejidos certificados, y el compromiso con una producción responsable —avalada por la certificación SMETA con la que cuenta la empresa— refuerzan la apuesta de Murwall por una moda ciclista de calidad, técnica y consciente.

Personalización, colecciones exclusivas y nuevos lanzamientos

Un rasgo distintivo del proyecto es su servicio de personalización. A través de un proceso de diseño en 3D y asesoramiento técnico individualizado, la marca permite a clubs, escuelas, grupetas y equipos crear equipaciones únicas. Maillots, culottes, buzos o chandals se pueden personalizar al 100% con nombres, logotipos, colores o cualquier elemento gráfico propuesto por el cliente.

Además de su línea técnica habitual, Murwall desarrolla ediciones limitadas asociadas a eventos deportivos o causas solidarias.

Con esta ampliación de catálogo, Murwall Sport refuerza su posición como referencia en el diseño y producción de ropa ciclista técnica made in Spain, apostando por una fórmula que conjuga precisión, funcionalidad y fabricación local.

