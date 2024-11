NEORIS gana el bronce en los Premios W!N 2024 por We Are NEOS

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación de Directores de Comunicación distingue al acelerador digital global por su innovadora campaña, que ha logrado récords de engagement y visibilidad mediante el uso de IA y creatividad humana

Madrid, 20 noviembre de 2024.- NEORIS ha sido reconocida en la primera edición de los Premios W!N, organizada por la Asociación de Directores de Comunicación (ADC), con el bronce en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación Interna y Employer Branding gracias a su innovadora campaña We Are NEOS.



Esta campaña, pionera en el uso de la inteligencia artificial, ha logrado resultados extraordinarios en términos de rapidez, productividad y eficiencia, gracias a su combinación de tecnología y creatividad humana para potenciar el sentido de pertenencia y atracción de talento a nivel global.



"Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia de la tecnología para crear iniciativas donde la innovación impulse una cultura de pertenencia y diversidad. Fuimos pioneros en el uso de la IA combinada con nuestra creatividad humana, lo que nos ha permitido obtener resultados sobresalientes" comentó Jorge Lukowski, director global de Marketing y Comunicación de NEORIS. "Ser testigos del éxito que está generando nuestra campaña nos motiva a seguir creando acciones que no solo informen, sino que también inspiren y generen un impacto tangible".



We Are NEOS, que ya ha sido reconocida con más de 10 premios internacionales, entre los que se encuentran 6 Premios EIKON en las regiones de Argentina y Chile, 1 Premio Mercurio, el Palmarés de Oro de los II Premios AEBRAND de España, el SABRE Award Latin America y el Premio Cegos de España, a los que se suma el Premio W!N, ha fortalecido el engagement interno y ha posicionado a NEORIS como un referente en la industria.



Todos estos reconocimientos no solo celebran el éxito de We Are NEOS, sino también el compromiso de NEORIS de liderar con tecnología y creatividad en un entorno de constante evolución, guiado siempre por un firme compromiso ético y de buenas prácticas en cada estrategia implementada. El futuro está marcado por la creatividad, la IA Generativa y su compromiso inquebrantable de seguir inspirando el cambio.



