NEORIS insta a las empresas a invertir en ESG como una oportunidad para transformar sus modelos de negocio

NEORIS participó como ponente en el evento titulado 'El Rol de las Empresas en el Siglo XXI', organizado por el Foro Ecuménico Social en colaboración con la Universidad Comillas y la Universidad Rey Juan Carlos

Madrid, 26 de septiembre de 2024.- NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, participó como ponente en el evento titulado 'El Rol de las Empresas en el Siglo XXI', organizado por el Foro Ecuménico Social en colaboración con la Universidad Comillas y la Universidad Rey Juan Carlos. Este encuentro reunió a destacados expertos del ámbito académico y empresarial para discutir el creciente protagonismo de la responsabilidad social empresarial (RSE), los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), y cómo la tecnología está transformando el panorama empresarial.



Entre los participantes, incluyendo a Jorge Lukowski, director global de Marketing y Comunicación de NEORIS, se destacaron figuras de renombre como:



• Luis Bameule (empresario)



• Fernando Flores Maio (Foro Ecuménico Social)



• Francisco Marhuenda (director del diario La Razón)



• Stefano Zamagni (Universidades de Bologna y Johns Hopkins, Academia de Ciencias Sociales del Vaticano)



• José Luis Fernández Fernández y Javier Márquez Gil (Universidad Comillas)



• Jorge Urosa Sánchez, Alicia Blanco González y Sandra Escamilla Solano (Universidad Rey Juan Carlos)



• Marta González Álvarez (Universidad de Burgos)



El evento, realizado en formato híbrido, contó con más de 100 asistentes, tanto presenciales como virtuales, que participaron activamente en el debate sobre la creciente importancia del papel social de las empresas en el siglo XXI.



El poder transformador de las empresas y la tecnología

Jorge Lukowski destacó el impacto transformador del ESG y la tecnología en el siglo XXI. Durante su intervención, subrayó que las empresas no solo deben invertir en ESG, sino que deben verlo como una oportunidad para transformar sus modelos de negocio, asegurando que sus decisiones no solo generen valor financiero, sino que también contribuyan a un futuro más sostenible.



Mencionó, además, que la inversión en criterios ESG no solo mitiga riesgos financieros, regulatorios y reputacionales, sino que también aumenta la competitividad y eficiencia operativa de las compañías. Un estudio reciente de Harvard Business Review muestra que las empresas que adoptan políticas ESG pueden reducir sus costos operativos hasta en un 16%, mientras mejoran su competitividad a largo plazo.



"La tecnología es la clave para hacer realidad estas estrategias de negocio y de sostenibilidad", afirmó el portavoz para referirse al uso de inteligencia artificial, blockchain y computación en la nube como herramientas esenciales para garantizar mayor transparencia y trazabilidad en las operaciones empresariales. Un ejemplo de ello es Active Trac, una solución que combina la última tecnología en sensores y posicionamiento satelital con análisis de datos para generar una robusta plataforma basada en la nube, donde se puede monitorear y optimizar el desempeño de flotas en tiempo real.



La dimensión ética y social de la tecnología

Durante su intervención, Lukowski también resaltó el papel de la tecnología en la mejora de la dimensión social y ética de las empresas. Subrayó que tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, están contribuyendo significativamente a mejorar los sistemas de salud pública y a desarrollar soluciones para poblaciones vulnerables. Estas herramientas permiten que las empresas no solo operen de manera más eficiente, sino que también creen valor social y ético en sus comunidades.



Un ejemplo de esto es Impulsado Talento, un programa global diseñado para capacitar a jóvenes en competencias tecnológicas, fomentando la inclusión laboral y contribuyendo al cierre de la brecha digital en comunidades vulnerables. Esta iniciativa refuerza el enfoque de NEORIS hacia un futuro más equitativo y sostenible, alineando sus valores corporativos con las expectativas de las nuevas generaciones.



Un debate en evolución

El foro ofreció una plataforma dinámica donde académicos, empresarios y expertos debatieron sobre la evolución del papel de las empresas en la economía global. Se discutió la creciente responsabilidad de las organizaciones en integrar la sostenibilidad y la ética en sus modelos de negocio, con el fin de generar un impacto positivo a nivel financiero y social. Asimismo, se abordaron las preocupaciones de algunos economistas, quienes argumentan que las empresas deben limitarse al cumplimiento de la ley sin asumir responsabilidades adicionales.



Durante el evento, Stefano Zamagni criticó la visión reduccionista de la empresa como un simple "nexo de contratos", defendiendo que las empresas deben recuperar su dimensión ética y asumir un rol activo en el cambio social. Zamagni argumentó que la responsabilidad social empresarial no debe ser vista como un costo adicional, sino como una necesidad estratégica para las empresas que deseen ser relevantes en el futuro.



Con su participación, Jorge Lukowski reafirmó el compromiso de NEORIS con la transformación digital y la sostenibilidad, posicionando a la compañía como un referente en la implementación de tecnología para avanzar en prácticas ESG. Esta intervención refuerza la visión de NEORIS de un modelo empresarial más ético y responsable, que no solo persigue la rentabilidad, sino también el bienestar social y ambiental.







