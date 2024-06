NEORIS recibe el premio Alianza Tech de AWS

(Información remitida por la empresa firmante)

La entrega de los premios tuvo lugar durante el AWS Summit Madrid 2024, el mayor evento de tecnología en la nube de España

Madrid, 12 de junio de 2024.- NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha sido reconocido por Amazon Web Services (AWS) con el premio de la Alianza Tech en España por su compromiso con el desarrollo del talento joven en formación tecnológica.



En la categoría de "clientes y partners", AWS ha querido destacar la labor de NEORIS y su impulso en la formación de estudiantes universitarios y de formación profesional, así como por su apuesta por la contratación de talento junior y su fuerte apoyo a las iniciativas de la Alianza Tech como los AWS Camp, AWS Deep Racer, AWS Cloud Quest, y otras ferias de empleo. La participación activa de NEORIS en estos eventos y actividades ha proporcionado grandes oportunidades a los más jóvenes para desarrollar sus habilidades técnicas en la nube de Amazon Web Services (AWS), conectar con profesionales del sector y lograr su primera oportunidad laboral en el campo tecnológico.



En el marco de la celebración del AWS Summit Madrid 2024, la Alianza Tech ha organizado su primera edición de los Premios Skills to Jobs Tech Alliance para reconocer la labor destacada que vienen realizando en esta materia diferentes entidades colaboradoras como NEORIS.



"Este premio no es solo un reconocimiento, sino también un impulso que nos anima a seguir trabajando en nuestro compromiso. En primer lugar, con los talentos más jóvenes, ayudándoles a desarrollar su carrera profesional en el ámbito digital; en segundo lugar, con las empresas, para seguir aportándoles valor con los perfiles más demandados y mejorar así su competitividad y, por último, con nuestra apuesta por la formación para reducir la brecha de talento tecnológico. AWS es un socio clave para nosotros en este sentido y juntos apostamos por mejorar la empleabilidad en el ámbito digital en nuestro país", afirma Cristina Valles, directora general y directora de recursos humanos de NEORIS en España.



Wendy Corns, responsable global de AWS Skills to Jobs, comenta: "Hoy estamos muy orgullosos de celebrar la primera edición de nuestros Premios de la Alianza Tech de AWS en España y reconocer el increíble trabajo educativo realizado por diferentes organizaciones colaboradoras en el país. Su compromiso por proporcionar formación teórica y experiencia práctica en tecnología a estudiantes y profesionales es incomparable. Y con una demanda cada vez mayor de expertos en la nube, el impacto positivo que podemos lograr juntos es de gran alcance. En AWS estamos encantados de ofrecer diversos recursos de aprendizaje, facilitando el acceso a la preparación de certificaciones y carreras altamente demandadas por la industria, y creando conexiones con potenciales empleadores".



El programa global Impulsando Talento, de NEORIS, nació para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y mitigar la falta de talento del sector, y tiene como objetivo formar en tecnologías de la información a personas que se encuentran en diferentes situaciones profesionales: jóvenes sin experiencia, profesionales que quieren redirigir su carrera profesional hacia la tecnología o perfiles con experiencia que buscan reinsertarse en el mercado laboral. A través de este programa, NEORIS colabora con entidades que tengan el mismo objetivo en las regiones donde tiene presencia.



La Skills to Jobs Tech Alliance es una coalición nacional de empresas, instituciones educativas y administraciones públicas creada para dotar a los estudiantes de los conocimientos tecnológicos más demandados en el ámbito del Cloud, y abordar la brecha de habilidades tecnológicas en los planes de estudios de escuelas técnicas y universidades.







