Niba, la primera neoenergética del mercado, lanza su campaña publicitaria

niba, la primera neoenergética 100% digital, presenta su spot en el que busca diferenciarse en un sector marcado por la complejidad en la comunicación con el usuario. La pieza traslada al lenguaje audiovisual el mensaje de la compañía: simplicidad, transparencia y digitalización como ejes de una nueva forma de relacionarse con la energía

En un sector donde la relación de los usuarios con la compañía energética es tradicionalmente compleja y está llena de tecnicismos, niba irrumpe en el mercado nacional para simplificar todo este proceso. El spot, que combina la sensibilidad y la creatividad de los profesionales de reconocido prestigio, con la tecnología más puntera, muestra cómo niba se posiciona como "la neoenergética, que además de darte energía, lo da todo para no quitarte la tuya", ofreciendo una nueva forma de entender y gestionar la energía, más consciente, más interactiva, y a la vez muy humana. Donde se apuesta por una experiencia al cliente basada en la simplicidad, cercanía y transparencia, todo ello llevado al lenguaje audiovisual.



"Hay situaciones en la vida que quitan la energía, instantes cotidianos que agotan y desgastan la fuerza que nos mueve. Pero también existen esos momentos únicos que recargan de energía, llenándonos de vitalidad y de buena vibra que dan el empuje para seguir adelante". Con esta premisa, niba, la primera neoenergética del mercado español, lanza su campaña publicitaria con un spot que conecta momentos del día a día, que restan energía, proponiendo una alternativa basada en una nueva manera de vivir y gestionar la energía de forma más consciente e interactiva.



Una propuesta clara y sin letra pequeña

niba es una compañía 100% digital, que llega para transformar la manera de entender la energía. Esta neoenergética ofrece a sus clientes un modelo basado en la innovación tecnológica, energía 100% verde, con garantía de origen, precios justos y transparentes, sin letra pequeña ni permanencia, con una experiencia diferencial gracias a su servicio de atención premium, gestionado por un equipo altamente cualificado. Una compañía que siempre da su mejor precio, sin necesidad de pedirlo, y que pone todo el control en manos del usuario desde una app intuitiva, pensada para que la experiencia sea rápida, sencilla y sin complicaciones.



Con esta primera campaña publicitaria, niba refuerza su visión de transformar la relación entre las personas con la energía, en su versión más digital, transparente y cercana. Una propuesta que convierte la gestión energética en algo positivo, alineado con la vida actual y pensada para dar confianza, control y bienestar al usuario.



Ficha técnica del spot:



• Anunciante: niba



• Agencia y Producción: VIERNES



Sobre niba

niba es la primera neoenergética, lanzada en junio de 2025 por el Grupo Iberdrola, que opera en el mercado español. Se caracteriza por ser 100% digital, utilizar inteligencia artificial para personalizar servicios y ofrecer energía 100% verde a sus clientes, con planes sin permanencia y tarifas adaptadas a cada perfil de consumo. niba nace con el objetivo de transformar la relación de los usuarios con la energía mediante un modelo ágil, transparente y digital. La empresa opera a través de una aplicación móvil y combina inteligencia artificial, datos y tecnología avanzada para analizar el consumo, resolver dudas, recibir recomendaciones de ahorro y personalizar planes de energéticos.

