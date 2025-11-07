Nicols vuelve a Valencia: un regreso brillante medio siglo después

(Información remitida por la empresa firmante)

La histórica firma madrileña de alta joyería reabre sus puertas en el Mediterráneo para celebrar su legado artesanal, su expansión nacional y su éxito internacional

Valencia, 7 de noviembre.- La joyería madrileña Nicols, fundada en 1917 y reconocida por su liderazgo en anillos de compromiso y alta joyería artesanal, celebra un nuevo capítulo en su historia con la inauguración de su nueva boutique en Calle Colón 37, Valencia.



Más que una simple apertura, este regreso simboliza un reencuentro con las raíces. Hace más de cincuenta años, la familia Nicolás ya compartía su arte joyero con los valencianos. Hoy, Nicols vuelve al Mediterráneo con la misma pasión que la vio nacer, pero con una mirada contemporánea hacia el futuro del lujo artesanal.



El nuevo espacio, diseñado para fusionar tradición y modernidad, invita a los visitantes a descubrir una experiencia cálida, cercana y exclusiva en torno al universo Nicols. Cada detalle del interiorismo refleja la esencia de la firma, joyas que celebran la vida, el amor y los momentos que perduran para siempre.



Esta apertura forma parte del plan de expansión nacional de la casa, que consolida su crecimiento con boutiques en ubicaciones emblemáticas de Madrid, como Serrano y Goya, y más de 50.000 joyas entregadas cada año. Sus talleres artesanales en Madrid y Valencia siguen siendo el corazón creativo donde cada pieza cobra vida, elaborada a mano con materiales sostenibles y pasión por el detalle.



Más de 5.000 personas confían cada año en los anillos de compromiso y alianzas Nicols, símbolos de amor eterno hechos a mano con cariño y precisión. Su compromiso con la excelencia también se refleja en su presencia digital: la web oficial www.nicols.es vende en más de 180 países y recibe más de dos millones de visitas anuales, consolidando a la firma como una de las joyerías españolas con mayor proyección internacional.



"Volver a Valencia tiene un significado muy especial para nosotros", afirma Dani Nicols, CMO de la firma. "Aquí comenzó parte de nuestra historia familiar, y hoy regresamos con la misma pasión por unir tradición y vanguardia. Cada joya sigue naciendo en nuestros talleres, hecha a mano con amor, para convertirse en parte de las historias más brillantes".



Con esta inauguración, Nicols reafirma su compromiso con la excelencia artesanal, la innovación responsable y su vocación de seguir haciendo brillar historias de amor en España y en todo el mundo.







