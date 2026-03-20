‘Nos Veremos Esta Noche, Mi Amor’, audaz fábula oscura híbrida de Paco Arasanz - Dark Eyes Pictures

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

En un fin de semana histórico para el cine español, donde “Torrente Presidente” de Santiago Segura ha arrasado con más de 6,9-7 millones de euros recaudados entre el 13 y 15 de marzo, según datos de Comscore, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno nacional de la historia y acaparando alrededor del 70% de la taquilla con más de 1.000 pantallas en 397 cines, el mercado exhibe una saturación extrema. Este “efecto tapón” ha complicado los estrenos simultáneos, afectando incluso al nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, al que le está quitando salas en un fin de semana de alta demanda. Según información facilitada por Dark Eyes Pictures, en este contexto adverso para producciones no industriales, la película independiente Nos Veremos Esta Noche, Mi Amor, dirigida por Paco Arasanz, se estrena este viernes 20 de marzo y representa una anomalía notable: una irrupción en salas de primer nivel pese al dominio absoluto del blockbuster.

La cinta propone un híbrido audaz y poco convencional en el panorama español actual: combina el lenguaje crudo e inmediato del found-footage con la estética atemporal y mítica del terror clásico de Universal, entrelazando dos líneas narrativas paralelas de amor maldito, culpa y misterio sobrenatural. Por un lado, un hombre (interpretado por Sergio María) queda atrapado en un bucle obsesivo, regresando cada año al lugar donde perdió violentamente a su esposa el día de su boda, intentando recuperarla de una presencia que oscila entre dos mundos. Por otro, un grupo de influencers investiga asesinatos inexplicables en un convento con un pasado oscuro, desenterrando horrores que desafían la realidad.

Esta libertad total en la mezcla de formatos, estilos y acentos internacionales —con voces de España, México, Chile y Estados Unidos— se extiende al plano sonoro: el diseño sonoro no es mero acompañamiento, sino una herramienta narrativa activa que busca incomodar, desestabilizar y sumergir al espectador en la inquietud y la percepción alterada, generando una experiencia perturbadora que trasciende los límites del género.

El reparto transnacional refuerza este carácter sin fronteras: encabezado por Sergio María, María Monroy y Pao Soppe, cuenta con Frank Rodríguez y Nora Cervantes (México), José Diego Celsi (Chile), Antonio Esquinas (España) y la actriz estadounidense Marila Lombrozo. Los efectos de maquillaje de Pedro de Diego aportan una dimensión física y tangible al universo de la película.

Arasanz llega con el bagaje de Obayifo Project, que triunfó en circuitos digitales e internacionales. Ahora, con esta propuesta de bajo presupuesto desarrollada desde Almería y rodada en Fresno de Rio Tirón (Burgos), apuesta por la exhibición física en un mercado saturado, logrando proyecciones en ciudades como Valencia, Elche, Málaga, Valladolid, Burgos, Huelva, León y Almería, incluyendo cadenas de primer nivel como Yelmo y ABC.

El estreno simultáneo con Amarga Navidad acentúa el contraste: dos modelos radicalmente distintos —el cine industrial de gran estructura y el cine de trinchera desde los márgenes— conviven en la misma cartelera. Nos Veremos Esta Noche, Mi Amor no solo entra en salas; lo hace como símbolo de resistencia y diversidad en un sistema donde el espacio es cada vez más escaso.

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