La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire su pantalla en público

Pantalla de Privacidad Samsung Galaxy s26 - Samsung Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio de Samsung demuestra que el 83 % evita hacer gestiones importantes desde el móvil en espacios públicos por miedo a ser observado

Madrid, 19 de marzo de 2026.- El smartphone es hoy la extensión más íntima de la vida de las personas: concentra conversaciones, pagos, datos y decisiones personales. Pero esta hiperconectividad también genera una nueva inquietud: la sensación de que alguien podría estar mirando en cualquier momento. Según el estudio de Ipsos y Samsung [1], tres de cada cinco españoles realizan consultas personales desde su móvil en lugares públicos, y a 8 de cada 10 les preocupa que otros puedan ver su pantalla. No es una percepción abstracta: el 66% afirma haber sentido alguna vez que alguien miraba su dispositivo, una práctica conocida como shoulder surfing, que convierte la privacidad en un problema físico y cotidiano.



La privacidad deja de ser invisible

Durante años, la seguridad digital se ha centrado en los datos: dónde se almacenan o quién accede a ellos. Pero hoy la privacidad también depende del entorno. El 71% de los españoles considera que la privacidad visual es tan importante como la protección de datos. Sin embargo, solo un 10% utiliza filtros físicos, principalmente por desconocimiento o incomodidad. Por ello, el 64% preferiría una solución integrada en el dispositivo.



"Se experimenta un cambio significativo: el móvil concentra más información sensible, pero el usuario no quiere renunciar a usarlo en cualquier lugar", afirma David Alonso, vicepresidente de Movilidad en Samsung Electronics. En línea con esta realidad, Samsung incorpora en el Galaxy S26 una Pantalla de privacidad integrada y una IA diseñada para simplificar el día a día sin comprometer la seguridad.



El Galaxy S26 Ultra incluye una pantalla con privacidad a nivel de píxel, que limita la visibilidad desde ángulos laterales sin afectar la visión frontal. Esta función puede activarse según el contexto, especialmente en momentos sensibles como accesos o credenciales.



Fatiga de la IA: cuando deja de impresionar

La inteligencia artificial entra en una nueva fase: deja de ser novedad y pasa a ser habitual. El estudio detecta una creciente "fatiga de la IA", con una puntuación media de 5,5 sobre 10. Aunque su adopción ha crecido un 60% en dos años, el 70% cree que promete más de lo que realmente ofrece.



Las consultas más frecuentes se centran en tareas simples y útiles, como consultar el tiempo. La expectativa ya no es que la IA deslumbre, sino que reduzca fricción y facilite el día a día.



Menor fricción, mayor control

La serie Galaxy S26 integra privacidad e IA de forma más natural, combinando personalización en el dispositivo con nuevas capas de protección y transparencia. Funciones como el filtro de llamadas, las Alertas de privacidad o el Álbum privado refuerzan la seguridad, mientras Knox Matrix amplía la visibilidad entre dispositivos conectados.



El resultado: una tecnología más simple, contextual y bajo control del usuario, donde innovar significa ser más útil, discreta y confiable en la vida real.



[1] El estudio "La IA ante el Espejo" ha sido elaborado por Ipsos para Samsung en España, con 1.000 entrevistas realizadas entre el 20 y el 25 de febrero de 2026.

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