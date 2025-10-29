La nueva tienda de Fútbol Emotion en Marineda City arranca con éxito tras su reapertura y ampliación

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras un fin de semana de gran afluencia, Fútbol Emotion confirma la excelente acogida de su nuevo concepto de tienda en A Coruña. Con 646 m de superficie, el establecimiento ofrece una experiencia inmersiva e innovadora que refuerza la presencia de la marca en Galicia

A Coruña, 29 de octubre.- Fútbol Emotion, la compañía líder en venta de material deportivo especializado en fútbol, ha reabierto su tienda en Marineda City (A Coruña) con un espacio totalmente renovado y triplicando su superficie, pasando de 218 a 646 metros cuadrados. La ampliación permite a la marca ofrecer una experiencia de compra más completa, moderna e inmersiva para los aficionados al fútbol y jugadores de todos los niveles.



La tienda, que mantiene su ubicación dentro del centro comercial, ha sido transformada por completo para adaptarse a las nuevas tendencias del retail deportivo y ofrecer un entorno más amplio, cómodo y funcional. La reapertura coincide además con la inauguración de la nueva zona del complejo, consolidando el espacio como un referente dentro del centro comercial y en la comunidad futbolera local.



Durante el fin de semana de apertura, la tienda recibió un flujo constante de visitantes de todas las edades. Los clientes recorrieron el espacio renovado, exploraron las nuevas zonas y descubrieron la amplia oferta de productos. La reapertura fue un éxito, demostrando que el nuevo concepto de tienda ha sido bien recibido por los aficionados de Marineda City.



El nuevo establecimiento cuenta con una distribución más abierta, zonas interactivas y espacios de exposición dinámica que permiten a los clientes descubrir, probar y comparar los productos con total comodidad. Fútbol Emotion ofrece en Marineda City una amplia selección de las principales marcas del sector, como Nike, adidas, Puma, Joma, Kappa o New Balance, incluyendo botas, equipaciones oficiales, material de entrenamiento, accesorios y moda deportiva.



Además de la oferta de producto, la tienda dispone de un equipo de especialistas que proporciona asesoramiento técnico personalizado y servicios exclusivos para jugadores, entrenadores y clubes. El objetivo es crear un espacio que combine experiencia física y digital, integrando el catálogo online de la marca con la experiencia en tienda.



Con esta reapertura, Fútbol Emotion refuerza su presencia en Galicia y consolida su posición como referente en la distribución de material deportivo, ofreciendo un espacio renovado, más grande y diseñado para vivir la pasión por el fútbol al máximo.







Contacto

Nombre contacto: Sara Argaiz

Descripción contacto: Retail Marketing Specialist Fútbol Emotion

Teléfono de contacto: 568944778

