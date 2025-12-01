NutriCare; ¿Se come realmente tan bien como se cree? - NutriCare

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

El desafío de los nutrientes invisibles

Cada vez es más habitual ver estilos de vida activos, con alimentación “limpia” y rutinas saludables. Sin embargo, en numerosos casos persiste una duda silenciosa: ¿recibe el organismo todos los nutrientes necesarios para rendir, recuperarse y envejecer en condiciones óptimas?

Una cosa es contar calorías; algo muy distinto es contar nutrientes. Y es justo ahí donde se producen los mayores desequilibrios.

El organismo no solo requiere energía: necesita equilibrio

Las personas activas suelen centrar la atención en las proteínas, pero el verdadero rendimiento —y la salud a largo plazo— dependen de una base sólida de micronutrientes esenciales. Los “micro”, en realidad, tienen efectos “macro”:

La vitamina D y el calcio contribuyen al mantenimiento de unos huesos firmes frente al impacto del entrenamiento.

Magnesio y potasio participan en la función muscular normal y ayudan a evitar calambres.

Zinc y vitamina C apoyan el sistema inmunitario y favorecen la reparación del daño celular.

Las vitaminas del grupo B resultan clave para un metabolismo energético eficiente; sin ellas, la liberación de energía se ralentiza incluso aunque la dieta sea aparentemente correcta.

Comer, alimentarse y nutrirse: tres niveles diferentes

Comer es simplemente llenar el estómago.

Alimentarse implica aportar lo necesario para funcionar.

Nutrirse supone optimizar energía, claridad mental y bienestar profundo.

No todo lo que llena, nutre. De hecho, puede mantenerse una rutina deportiva ejemplar y una alimentación aparentemente equilibrada, y aun así presentar carencias internas que comprometen el bienestar.

La gran incógnita: ¿recibe el organismo lo que realmente necesita?

Ante esta realidad, surge un nuevo desafío orientado al bienestar integral:

Identificar si la alimentación habitual cubre las necesidades reales del organismo.

Un análisis rápido permite detectar desequilibrios invisibles que influyen directamente en la vitalidad, el rendimiento y la recuperación diaria.

Desafío nutricional:

¿Cuánto se sabe realmente sobre nutrición funcional?

En menos de dos minutos, este test permite obtener una visión clara sobre los hábitos nutricionales actuales y sobre las necesidades reales del organismo en términos de energía, músculos, articulaciones y bienestar general: nutricare.es/pages/test-nutricional-como-cuidas-tus-musculos-y-articulaciones

