Objetos y daños reclamables que desconocías tras un accidente de tráfico

Cuando se piensa en reclamar una indemnización tras un accidente de tráfico, lo más habitual es centrarse en los daños físicos sufridos por las personas implicadas y en las reparaciones del vehículo. Sin embargo, existen muchos otros objetos y conceptos indemnizables que pasan desapercibidos y que pueden representar una parte importante de la reclamación. Desde Calculatuindemnizacion.es, despacho de abogados expertos en gestionar indemnizaciones por accidentes de tráfico, han elaborado una lista de esos elementos que muchos desconocen y que, sin embargo, son reclamables.

Efectos personales dañados

Uno de los errores más comunes tras un siniestro es no incluir en la reclamación los objetos personales que pueden haberse dañado durante el accidente. Esto incluye:

Teléfonos móviles.

Gafas (de sol o graduadas).

Ropa dañada durante el accidente (en el caso de los motoristas, chaqueta y guantes. El casco suele valorarse aparte)

Ordenadores portátiles o tablets si iban en el vehículo.

Relojes y otros complementos.

GPS y pequeños objetos electrónicos.

Todos estos bienes son reclamables siempre que se presenten los justificantes adecuados: tickets, facturas de compra o, en su defecto, presupuestos de reparación o sustitución.

Sillas de niño y sistemas de retención

Tras un accidente, la normativa de seguridad recomienda sustituir cualquier sistema de retención infantil, incluso cuando no se aprecien daños visibles. Muchas aseguradoras contemplan este coste dentro de la reclamación, y es algo que los padres suelen pasar por alto. Desde Calculatuindemnizacion.es subrayan que este es un punto que suele pasar por alto, a pesar de que se trata de un elemento esencial para la seguridad de los menores y es perfectamente reclamable.

Gastos de transporte durante la baja del vehículo

Mientras el vehículo está en el taller o declarado siniestro total, muchas víctimas deben recurrir a transporte público o taxis, siempre que sea para acudir a tratamientos médicos o rehabilitación. Estos gastos, siempre que se justifiquen adecuadamente, son reclamables. Incluso en algunos casos es posible reclamar el alquiler de un coche de sustitución.

Tratamientos médicos no cubiertos por la Seguridad Social

Si se ha tenido que acudir a fisioterapia privada, comprar medicamentos no financiados o someterte a pruebas diagnósticas en centros privados para agilizar tu recuperación, todos esos gastos son reclamables. Este aspecto es clave para una recuperación completa y rápida.

Pérdida de ingresos y perjuicios económicos

Si el accidente te ha impedido trabajar, puedes reclamar no solo los días de baja laboral, sino también la pérdida efectiva de ingresos, eso recibe el nombre de lucro cesante. Esto incluye, por ejemplo, sueldos no percibidos, comisiones que dejaste de generar o incluso oportunidades laborales perdidas. Además, si eres autónomo o empresario, también puedes reclamar por la afectación directa a la facturación de tu negocio durante el tiempo que estuviste incapacitado. La ley reconoce este perjuicio económico como un daño indemnizable, siempre que se pueda acreditar con documentación adecuada (nóminas, declaraciones fiscales, contratos, etc.).

Daño moral por pérdida de calidad de vida

Aunque menos tangible, el daño moral es uno de los elementos más importantes en una reclamación. Se refiere a la pérdida de calidad de vida durante el proceso de curación o por secuelas que afecten a la vida personal y profesional. Este aspecto es especialmente relevante en casos de lesiones graves o permanentes.

Carla Tonín, responsable jurídica del despacho de Calculatuindemnización.es añade que "Es muy común que las víctimas se centren únicamente en el daño más evidente, como las lesiones físicas, y pasen por alto otros perjuicios igual de importantes que, por desconocimiento, ni siquiera consideran reclamables. Por eso siempre recomendamos guardar toda la documentación desde el primer momento -facturas de gastos, informes, justificantes- y contar con asesoramiento legal especializado desde el inicio, confiando en que el letrado especialista sabrá identificar cuando existen mayores perjuicios reclamables. Esa diferencia puede ser clave para que la reclamación sea realmente completa".

Para conocer más detalles sobre los derechos tras un accidente y consultar ejemplos reales de reclamaciones, puedes consultar el blog de Calculatuindemnización.es, donde encontrarás artículos actualizados y guías prácticas para cada situación.

