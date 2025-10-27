OrionONE v2; la inteligencia artificial para inversiones que redefine el futuro de los mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2025.-

Whale Analytics, liderada por su CEO Ignacio N. Ayago (Trader Cuantitativo y Algorítmico con más de 15 años de experiencia), anuncia el lanzamiento de OrionONE v2, la plataforma de IA para inversiones que ya se perfila como el nuevo estándar del sector financiero. Mientras muchas compañías se concentran en IA generativa diseñada para redactar textos o crear imágenes, Whale Analytics presenta una solución desarrollada bajo la dirección de Ayago, creada exclusivamente para lo que realmente importa, analizar datos financieros y anticipar movimientos con precisión.

La diferencia es rotunda. Igual que no se fabrican medicamentos con IA generativa porque no está diseñada para ello, tampoco se deben gestionar inversiones con IAs de propósito general. OrionONE v2 integra aprendizaje por refuerzo, redes neurales, machine learning y deep learning, el núcleo más avanzado de la inteligencia artificial aplicada a las finanzas, estableciendo un nuevo estándar en la forma de invertir.

Una de las innovaciones más disruptivas de la visión de Ayago es su proyección a futuro del mercado de hasta 365 días, una característica exclusiva que ninguna otra plataforma financiera ofrece en la actualidad. El usuario ya puede acceder directamente con la IA a un análisis profesional simplificado y ver la evolución de un activo. Esta ventaja supone reaccionar más rápido que el mercado y convertir la información en decisiones rentables.

El impacto en los resultados es tangible. OrionONE v2 ha alcanzado en pruebas internas niveles de precisión de hasta un 92% en determinadas predicciones, un salto cualitativo que elimina gran parte de la incertidumbre que frena a los inversores. Donde antes había dudas, ahora hay datos procesados con rigor; donde antes dominaba el ruido, ahora se generan señales claras, objetivas y accionables. La consecuencia directa: menos riesgo, más confianza y mayores beneficios sostenidos en el tiempo.

Para el inversor particular, supone acceder a un nivel de análisis hasta ahora inaccesible. Para el gestor de carteras, significa multiplicar su capacidad sin sacrificar precisión. En ambos casos, OrionONE v2 no solo resuelve problemas diarios, sino que otorga una ventaja competitiva real en los mercados más volátiles y exigentes.

Whale Analytics bajo la dirección de Ignacio N. Ayago no solo evoluciona, sino que marca un antes y un después en la inteligencia artificial para inversiones. OrionONE v2 no es una opción más: es la herramienta que define el futuro inmediato de las finanzas.

Emisor: Whale Analytics

Contacto

Contacto: Whale Analytics

Email de contacto: jairo@whaleanalytics.tech