El otoño también florece: VIVEROS FLORAMA reinventa los jardines fuera de temporada

El jardín, ese preciado espacio al aire libre, a menudo se asocia exclusivamente con la exuberancia de la primavera y el vibrante sol del verano. Sin embargo, para aquellos que sueñan con un oasis perfectamente diseñado, los meses de otoño no son un final, sino un nuevo y crucial comienzo

Es durante esta estación, cuando la naturaleza se retira en un manto de tonos cobrizos, cuando los profesionales de VIVEROS FLORAMA, expertos en diseño de jardines en Madrid, despliegan sus servicios más estratégicos, transformando la visión de un cliente en una realidad tangible.



En un mercado saturado de opciones, VIVEROS FLORAMA se distingue por una filosofía centrada en la personalización, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.



La importancia del diseño de jardines está en no limitarse a plantar flores, es dedicarse a la creación de ecosistemas privados, espacios que armonizan con el entorno, la arquitectura de la vivienda y, lo más importante, el estilo de vida de sus propietarios.



El momento estratégico: por qué el otoño es la temporada alta para el diseño

Mucha gente pospone la renovación del jardín hasta que llegan los primeros brotes de la primavera. Este es un error común que a menudo conduce a prisas, disponibilidad limitada de profesionales y, en ocasiones, a resultados mediocres. VIVEROS FLORAMA aconseja utilizar el otoño para la fase de planificación y preparación. Es la temporada ideal para planificar un cambio radical en el jardín.



1. Diseño gratuito y asesoramiento sin compromiso

El proceso comienza con el servicio que subraya su compromiso con el cliente: la visita y el asesoramiento inicial gratuitos.



El equipo de profesionales se desplaza al terreno, no solo para tomar medidas, sino para entender el alma del espacio. ¿Hay un rincón que pide a gritos una pérgola? ¿Necesita el cliente una zona de juegos segura o un rincón de lectura tranquilo?



Este paso de inmersión es crucial. Posteriormente, ofrecen el diseño del jardín de forma gratuita, adaptándose a los gustos, el espacio disponible y, por supuesto, el presupuesto del cliente. Este nivel de compromiso inicial asegura que el proyecto final sea un reflejo perfecto de las aspiraciones del propietario.



2. La ventaja de la plantación en otoño

Desde una perspectiva botánica, el otoño es la estación ideal para la plantación. Las temperaturas más frescas y las lluvias más frecuentes reducen el estrés hídrico de las plantas.



El suelo, aún cálido por el verano, permite a las raíces establecerse de manera solida antes de la llegada del invierno. Al utilizar plantas de sus propios viveros, garantizando calidad y adaptación, VIVEROS FLORAMA asegura que cualquier árbol, arbusto o planta perenne plantada en esta época estará lista para florecer con fuerza en primavera.



Más allá de las flores: un catálogo integral de servicios

La experiencia de VIVEROS FLORAMA abarca todo el espectro del paisajismo y el mantenimiento, atendiendo tanto a particulares como a empresas, hoteles y restaurantes que buscan causar una impresión inmejorable.



Creación y ejecución de proyectos de paisajismo

El diseño es solo la punta del iceberg. Los verdaderos servicios de transformación incluyen:



• Instalación de césped y zonas verdes: Ya sea césped natural o las últimas soluciones en césped artificial de alta calidad, el equipo prepara el terreno para asegurar una base verde y uniforme.



• Sistemas de riego inteligentes: En un mundo donde la eficiencia hídrica es vital, diseñan e instalan sistemas de riego automatizados y por goteo que minimizan el consumo de agua mientras maximizan la salud de las plantas.



• Elementos arquitectónicos: Instalación de pérgolas, cenadores, caminos y muros de contención. Estos elementos estructuran el jardín y definen sus usos.



• Iluminación de jardines: Un servicio frecuentemente subestimado. Una iluminación bien planificada extiende el uso del jardín hasta la noche, creando atmósferas mágicas y destacando los puntos focales del diseño.



Servicios esenciales de mantenimiento profesional

Un jardín es un organismo vivo que requiere cuidados constantes. VIVEROS FLORAMA ofrece planes de mantenimiento personalizados que pueden ser servicios puntuales o contratos mensuales, liberando al propietario de las tediosas tareas de jardinería. Sus servicios incluyen:



• Poda y formación de arbolado y arbustos: Incluyendo trabajos especializados en altura.



• Siega y cuidado del césped: Incluida la escarificación y el abonado, esenciales en el pre-invierno.



• Recogida de hojas y limpieza: Una tarea vital en otoño para prevenir enfermedades y asegurar que el césped pueda respirar.



• Tratamientos fitosanitarios: Prevención y cura de plagas y enfermedades, utilizando métodos respetuosos con el medio ambiente siempre que sea posible.



De la visión a la realidad: la promesa de VIVEROS FLORAMA

La promesa de esta empresa va más allá de entregar un jardín bonito. Es la garantía de un proceso fluido y transparente.



Con base en su experiencia, disponen de todo el personal y material necesario para ejecutar proyectos de cualquier envergadura. El cliente se relaciona con un único equipo que se encarga de la concepción, el suministro (directo desde sus viveros), la ejecución y el mantenimiento posterior. Esta integración vertical de servicios es la clave de su eficiencia y de la alta calidad constante de sus resultados.



Para aquellos que han soñado con un espacio de ensueño, un patio funcional o un gran jardín paisajístico, VIVEROS FLORAMA es el socio ideal. El otoño es el momento de llamar, planificar y sentar las bases para que, cuando llegue la primavera, su jardín no esté empezando, sino explotando en su máximo esplendor.



Quienes se decidan por dar un nuevo aire a su espacio exterior pueden comenzar consultando con el equipo de diseño de jardines FLORAMA.



Su experiencia en asesoramiento y diseño permite planificar un jardín que combine belleza y funcionalidad, asegurando que cada detalle se adapte al entorno y a las necesidades de quienes lo disfrutan.

