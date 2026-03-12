PonteCara presenta un evento de networking que prioriza las conexiones reales frente a las apariencias - PonteCara

Madrid, 12 de marzo de 2026.- En un entorno profesional cada vez más digitalizado, muchas relaciones laborales nacen en plataformas online, pero pocas logran trasladarse al mundo real. En este contexto, los eventos de networking presenciales vuelven a cobrar protagonismo como espacios donde las conversaciones adquieren profundidad y las relaciones profesionales se consolidan. Por eso, iniciativas que promueven encuentros auténticos entre profesionales están despertando un interés creciente dentro del ecosistema empresarial y emprendedor.

En esa línea surge PonteCara, un evento de networking que apuesta por un formato más humano y directo para conectar profesionales. Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: 'transformar las interacciones digitales en encuentros cara a cara donde la conversación fluya de forma natural y las oportunidades surjan de manera orgánica' - comenta Carlos Garcia Trillo (co-fundador de PonteCara). El objetivo no es acumular contactos, sino crear relaciones profesionales reales que puedan generar colaboraciones, aprendizaje y crecimiento compartido.

Un evento de networking centrado en las relaciones reales

El concepto de PonteCara nace con la intención de recuperar el valor de la conexión personal dentro del entorno profesional. Frente a dinámicas más superficiales o excesivamente formales, este evento de networking propone un ambiente cercano donde los asistentes puedan interactuar con naturalidad y sin artificios.

La iniciativa reúne a profesionales, emprendedores y directivos que buscan ampliar su red de contactos en un entorno más auténtico. En lugar de limitarse al intercambio rápido de tarjetas o perfiles digitales, el encuentro se enfoca en generar conversaciones de valor que permitan descubrir intereses comunes, ideas de colaboración o nuevas oportunidades profesionales.

Además, el evento incorpora espacios pensados para favorecer la interacción entre los asistentes. Las dinámicas de networking, las charlas inspiradoras y los momentos informales de conversación forman parte de una experiencia diseñada para facilitar conexiones más profundas y duraderas.

Por otra parte, el formato también busca romper con ciertas inercias del networking tradicional. En muchos eventos profesionales, el enfoque excesivamente promocional puede dificultar las conversaciones genuinas. En cambio, PonteCara propone un entorno donde la autenticidad y la curiosidad profesional ocupan un lugar central.

Un movimiento que conecta el mundo digital con el presencial

El crecimiento de plataformas profesionales ha multiplicado las oportunidades para conectar con personas de distintos sectores. Sin embargo, el verdadero valor del networking suele aparecer cuando esas conexiones digitales se transforman en relaciones personales.

En este contexto, PonteCara se posiciona como un puente entre ambos mundos. El evento permite que contactos que inicialmente se conocieron en entornos digitales puedan encontrarse en persona, intercambiar ideas y construir relaciones más sólidas.

Este enfoque ha despertado el interés de profesionales de distintos ámbitos que buscan nuevas formas de relacionarse dentro del ecosistema empresarial. Por eso, cada edición del evento refuerza la idea de que el networking más efectivo no se basa únicamente en ampliar la agenda de contactos, sino en generar vínculos profesionales basados en la confianza y la conversación real.

Con esta propuesta, PonteCara consolida un modelo de evento que pone el foco en las personas. En un momento donde la interacción digital domina gran parte de las relaciones profesionales, su apuesta por encuentros presenciales demuestra que el networking sigue encontrando su mayor valor cuando las conexiones pasan del perfil online al cara a cara.

