Publicado 03/12/2025 12:49
- Comunicado -

Prana lanza su programa de Partners para acelerar la adopción de VeriFactu en pymes y autónomos

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, diciembre de 2025.Prana, software de gestión empresarial en la nube, anuncia el lanzamiento de su Programa de Partners con el objetivo de ayudar a distribuidores tecnológicos, asesorías e integradores a captar la oportunidad de negocio que abre la nueva normativa de facturación. Los interesados ya pueden solicitar su incorporación en www.prana.software/queremos-ser-tu-socio-partners

El programa se apoya en una solución todo en uno con contabilidad incluida, cumplimiento VeriFactu, escaneo inteligente de facturas (OCR), tpv y tesorería con conciliación bancaria, pensada para reducir el TCO y acelerar implantaciones.

Alianzas recientes. Prana ha cerrado acuerdos estratégicos con V-Valley y PcComponentes para impulsar la adaptación a VeriFactu y acercar la solución a miles de empresas a través de su capilaridad comercial.

“Nuestro canal crece con socios que buscan una solución fiable, intuitiva, normativa, que no se quede corta a los tres meses, ingresos recurrentes y el acompañamiento del equipo de Prana con contrastada experiencia. Con Prana, los partners venden valor real: cumplimiento, eficiencia y datos fiables”, señalan desde la Dirección de Partners de Prana.

Ventajas para el partner:

Comisiones recurrentes y soporte en preventa/demos.

Onboarding ágil: plantillas de series/impuestos, primera implantación guiada y cierre de prueba.

Co-marketing: kit de campañas, webinars y casos de éxito.

El éxito de Prana: una plataforma que ya marca la diferencia

Desde su lanzamiento, Prana ha captado la atención de más de 1.000 autónomos y pequeñas empresas en España, gracias a su enfoque en:

Simplificación de la administración con una interfaz intuitiva y nube accesible desde cualquier dispositivo.

Cumplimiento normativo automático, cumpliendo con la normativa vigente, como la Ley Antifraude, la Ley Crea y Crece, y el sistema de factura electrónica Verifactu.

Automatización de facturación y contabilidad, permitiendo ahorrar hasta un 70% tiempo dedicado a tareas administrativas.

Entre sus funcionalidades destacadas se incluyen:

Facturación y gestión de clientes, con campañas e informes de ventas.

Control financiero, con registros automáticos de ingresos y gastos.

Inventario para PYMEs, especialmente útil para aquellas empresas con stock y logística integrada.

Prana es mucho más que un software ERP: es una herramienta capaz de transformar la gestión empresarial, y ahora busca escalar su alcance a través de partners.

Sobre Prana

Prana es un software de gestión en la nube para autónomos y pymes que integra facturación, contabilidad, tesorería, OCR y cumplimiento VeriFactu en una sola plataforma sencilla y potente. Más información: www.prana.software/

Emisor: Prana Software

Contacto: Prana Software

Número de contacto: 865489790

