El proyecto 360° que colocará a Windows to Infinity en la primera línea del sector expositivo mundial

22 de diciembre de 2025

Windows to Infinity ha iniciado oficialmente la producción de “The Mutant Room”, el espectáculo 360° más ambicioso de todo su universo artístico. A partir de enero comenzarán las primeras pruebas técnicas, la grabación de secuencias y la edición de los contenidos que darán forma a una de las experiencias inmersivas más radicales desarrolladas hasta ahora en Europa.

La experiencia combinará proyección 360° de gran formato con efectos físicos reales sincronizados, incluyendo vibraciones estructurales, impactos, viento, agua, sonido espacial y movimientos del suelo y techos, diseñados para que el espectador sienta que está presenciando el colapso de varios mundos a la vez. Zombis, dragones, dinosaurios, tormentas dimensionales, naves extraterrestres y mucho más formarán parte de una secuencia continua sin interrupciones.

Concebida como una sala 360° de gran altura y alta complejidad técnica, The Mutant Room situará al público en el centro de una tormenta de mundos en constante transformación. Durante diez minutos, el exterior visible a través de enormes ventanales se convertirá en un escenario vivo y dinámico donde colisionan los principales universos de Windows to Infinity: desde La Noche Eterna u Ojo de Tigre hasta Ecos de la Prehistoria o Los Guardianes de Eldoria, entre otros.

La producción contará con un equipo cinematográfico internacional: desde Argentina se llevará a cabo el rodaje y edición, mientras que en los talleres de Infinity Studios de Tarragona se instalará un centro de pruebas donde ingenieros y artistas ensayarán cada efecto y cada transición en modelos a escala antes de su implantación definitiva. La inversión prevista es elevada, pero posicionará a The Mutant Room como uno de los desarrollos más ambiciosos y complejos del universo expositivo de Windows to Infinity.

“Estamos calculando aproximadamente un mes de trabajo por cada minuto de espectáculo”, explica Ramón Colomer, creador del universo de Windows to Infinity. “The Mutant Room exige una coordinación absoluta entre cine, ingeniería y arte. Es un salto real en la manera de crear experiencias inmersivas.”

La previsión actual sitúa el estreno a principios de 2027. Cuando entre en funcionamiento, The Mutant Room pasará a formar parte del núcleo expositivo de Windows to Infinity compartiendo protagonismo con las Visiones Monumentales, Visiones Legendarias, Visiones Temáticas, así como las experiencias virtuales e inmersivas que conforman el universo de la exposición.

“The Mutant Room no es una sala más”, concluye Colomer, “Es una declaración de intenciones. Si funciona como estamos planteando, abrirá una nueva generación de espectáculos inmersivos.”

