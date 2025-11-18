realme anuncia que el GT 8 Pro será uno de los primeros móviles en España con Snapdragon 8 Elite Gen 5

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo flasgship de la marca contará con la plataforma móvil más avanzada de Qualcomm. El lanzamiento forma parte de la estrategia global de realme de incorporar las últimas innovaciones en rendimiento, eficiencia y experiencia de usuario, situando al dispositivo entre los más potentes de su segmento

Madrid, 18 de noviembre.- realme ha anunciado que su próximo realme GT 8 Pro será uno de los primeros smartphones en España en incorporar la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, marcando un hito importante tanto para la compañía como para la industria.



Este lanzamiento representa la segunda generación consecutiva de la serie realme GT en introducir los chipsets insignia más avanzados de Qualcomm en el mercado español. Tras la presentación del Snapdragon 8 Elite en el realme GT 7 Pro el año pasado, el GT 8 Pro reafirma el compromiso de realme con el liderazgo tecnológico y con ofrecer rendimiento de vanguardia a los usuarios de todo el mundo.



El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es la plataforma móvil más potente desarrollada por Qualcomm hasta la fecha, basada en el avanzado proceso de fabricación N3P de 3 nanómetros de TSMC. El chipset presenta una nueva arquitectura de ocho núcleos con configuración 2+6 y una velocidad de reloj de hasta 4,6 GHz, ofreciendo un rendimiento y una eficiencia energética excepcionales. Combinado con la amplia optimización de software de realme, establece un nuevo estándar en velocidad, capacidad de respuesta y rendimiento en juegos.



El GT 8 Pro también incorpora el chip de inteligencia artificial Hyper Vision+ de realme y el motor de gestión del rendimiento GT BOOST 3.0, que garantizan una estabilidad sobresaliente y fluidez total incluso en sesiones intensas de juego. El dispositivo es capaz de ejecutar dos juegos móviles exigentes, como PUBG y Genshin Impact, simultáneamente a altas tasas de fotogramas durante una hora, marcando un nuevo estándar en la experiencia de juego móvil.



El nuevo buque insignia de realme también destaca en autonomía y carga. Está equipado con una batería Titan de 7000 mAh, compatible con carga ultrarrápida de 120W y carga inalámbrica de 50W, lo que garantiza energía suficiente durante todo el día con tiempos mínimos de inactividad. En pruebas de resistencia reales, el dispositivo ofrece hasta 21,3 horas de reproducción continua de vídeos en YouTube.



En la parte frontal, el GT 8 Pro cuenta con una pantalla 2K de 6,79 pulgadas con frecuencia de actualización de 144 Hz y un impresionante brillo máximo de 7000 nits (pico HDR del 2% de ventana) y 2000 nits de brillo máximo global, proporcionando imágenes ultranítidas y una interacción fluida incluso bajo la luz solar directa. La pantalla ofrece precisión cromática y rendimiento HDR de nivel flagship, garantizando una experiencia inmersiva tanto en juegos como en contenidos multimedia.



Para complementar este potente conjunto, el realme GT 8 Pro incorpora altavoces estéreo duales de gran tamaño, que proporcionan un sonido nítido y envolvente, y un motor háptico Ultra Haptic, que ofrece una vibración profunda y precisa para una experiencia táctil más inmersiva. En su interior, un sistema de refrigeración por cámara de vapor de 7000 mm mantiene un rendimiento constante incluso durante sesiones prolongadas de juegos de alta intensidad o grabaciones en vídeo 4K.







