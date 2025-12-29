Repara tu Deuda Abogados cancela 124.089 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.-

2 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Mallorca (Baleares)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 124.089 euros de deuda en Mallorca (Baleares). Se trata de dos nuevos casos que han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Mallorca (Baleares).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer ha cancelado una deuda de 49.955 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la utilización de tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos y necesarios. Posteriormente, la exonerada tuvo una hija. Inicialmente, podía hacer frente al pago de los citados créditos con sus ingresos, pero tras encadenar varios créditos y no mejorar su situación económica se vio incapaz de hacer frente a los pagos mensuales.

2) 74.134 euros es la cantidad exonerada por otra mujer, madre de dos hijos. La mayoría de los trabajos de la deudora eran temporales, combinados con épocas de desempleo. Esto repercutió en su economía y hubo de solicitar nuevos créditos para cubrir los gastos diarios. Por otra parte, se encontró con que, durante una larga temporada, la empresa en la que trabajaba se retrasaba en los pagos. Esto hizo que la deudora no pudiera afrontar los importes debidos.

La Ley de Segunda Oportunidad está destinada a que particulares y autónomos logren una nueva vida financiera. Una vez que lo consiguen, respiran aliviados, alejados de todas sus deudas. Ello les supone también un estado de bienestar emocional que les permite descansar sin agobios, de lo que también se beneficia su entorno más próximo.

Para acogerse a una herramienta de estas características, el concursado debe cumplir una serie de requisitos específicos. Así las cosas, ha de encontrarse en un estado de insolvencia actual o próximo que le impida hacer frente a todas sus deudas, no puede haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y tiene que actuar de buena fe, en todo momento, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho centra también su labor en el derecho bancario. Por este motivo, ofrece a sus clientes el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es