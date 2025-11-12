Repara tu Deuda Abogados cancela 215.395 € en Oviedo (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 12 de noviembre de 2025.- Una mujer y un hombre han conseguido la cancelación de sus deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 215.395 euros de deuda en Oviedo (Asturias). Se trata de dos nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Una mujer ha dicho adiós a una deuda de 153.687 euros. La exonerada se divorció y poco tiempo después se quedó sin empleo. En relación a los préstamos solicitados, la parte deudora tenía un préstamo hipotecario con su exmarido. Hablaron con la entidad para realizar una dación en pago de la vivienda hipotecada. Lo consiguieron, pero quedó vigente una cuantía determinada como crédito. Por otro lado, la concursada es aval de un préstamo hipotecario a causa de la compra de una vivienda por parte de su hijo. Más tarde, tuvo que ayudarle más tanto a él como a su hija para hacer frente a los gastos esenciales dado que no llegaban a final de mes. Aunque hizo todo lo posible, no consiguió devolver lo solicitado.

2) Un hombre ha cancelado 61.708 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la adquisición de la vivienda familiar. Más tarde, se vieron en la necesidad de vender esta vivienda y comprar otra más cercana al centro de estudios de su hijo. La deudora perdió su puesto de trabajo y, al no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca, vendieron la casa quedándole un remanente hipotecario. Ante esta situación, solicitaron otros nuevos créditos para cubrir la financiación que habían solicitado. Todo esto le hizo caer en un bucle de deudas del que no han logrado salir.

La Ley de Segunda Oportunidad tiene su origen hace ya más de 100 años en Estados Unidos. A España llegó en el año 2015. Desde entonces, su objetivo es ofrecer una salida legal a particulares y a autónomos para que puedan decir adiós a todos los importes pendientes de pago y logren reactivarse en la economía.

El despacho, además de este mecanismo legal, está especializado en derecho bancario. Por este motivo, ofrece el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.



Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es